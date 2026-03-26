Alighogy hazajöttek, Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka üzenetet kaptak Liverpoolból

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka immár egy éve élnek boldog házasságban: szerdán ünnepelték az évfordulójukat. E jeles alkalomból a futballista romantikus ajándékkal lepte meg párját, miközben a Liverpool-rajongók is kedveskedtek a szerelmeseknek.
Az angol drukkerek gyönyörű fotóválogatással köszöntötték Szoboszlaiékat az első házassági évfordulójuk alkalmából.
Egy év házasként! Boldog évfordulót, sok-sok együtt töltött évet és boldogságot kívánunk
– fogalmazott a Liverpool Family Instagram-oldal, amely a játékosok pályán kívüli életére fókuszál.
A képeken pedig Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka szerelmes pillanatai láthatóak.
"Csodaszép pár" – írta az egyik rajongó kommentben.
A magyar válogatott csapatkapitánya ugyan az évforduló alatt elutazott Angliából a válogatott szünet miatt, de keddi Instagram-bejegyzéséből kiderült, hogy felesége és kislányuk is vele tartott Magyarországra.
