Kiderült a válogatottnál, ki lesz a Liverpool új edzője

Spanyol, angol és német hírportálok egybehangzó értesülése szerint Xabi Alonso és stábja javában készül a Liverpool szakmai vezetésére.

Szoboszlai Dominik (balra) német csapattársa, Florian Wirtz már adja le a drótot Xabi Alonso segítőjének a liverpooli viszonyokról / Fotó: Getty Images

Úgy tudják, hogy Szoboszlai Dominik csapattársa, Florian Wirtz a német válogatott összetartásán elárulta korábbi leverkuseni kollégájának, az immár a Bayern Münchent erősítő Jonathan Tah-nak, mi készül a Poolnál.

Xabi Alonso pályaedzője már szimatol a Liverpoolnál

A Bayern Space cikke alapján a Real Madridtól télen kirúgott Alonso pályaedzője, Sebastián Parrilla már felvette a kapcsolatot korábbi játékosaikkal. Ezt megerősítette a liverpooli KopFan Echo is:

A jelenlegi liverpooli keretből Wirtz mellett Jeremie Frimpong is a Bayer Leverkusen erőssége volt, amikor Xabi Alonsóék 2022 októberében a Bundesliga kieső (17.) helyén vették át a csapat irányítását – és a következő szezont már német bajnokként és kupagyőztesként, az Európa-liga döntőseként zárták (ott 51 meccset számláló veretlenségi sorozat végén kaptak ki az Atalantától).

Wirtz egyre inkább úgy érzi, hogy számára az lenne a legelőnyösebb, ha az Anfielden újra együtt dolgozhatna az angol klubhoz úgyis kötődő (hajdan Bajnokok Ligája-győztes közönségkedvenc Pool-középpályás) Xabi Alonsóval. Az ő Leverkusenjében játszott élete legjobb formájában, a 2023/24-es futballév 49 tétmeccsén 18 gól és 20 gólpassz volt a mérlege. Szoboszlai játékostársa szerint Parrilla érdeklődése túlmutat a közös munkájukról szóló nosztalgiázáson, sokkal inkább érezhető, hogy a háttérben már készül az új edzői stáb az idén botladozó Liverpool kispadjára, a nyáron várhatóan távozó Arne Sloték helyére.

Az utóbbi hetekben ugyanakkor arról szóltak a hírek, hogy Xabi Alonsót a Manchester City is csábítja.