Ott sincs, mégis Szoboszlai Dominik miatt tört ki a nevetés Liverpoolban - videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 14:55
A Liverpool két fiatal tehetsége egy könnyed, játékos feladat során mondta el véleményét csapattársairól. Kerkez Milos kapcsán teljes egyetértésben voltak, Szoboszlai Dominiknál azonban kissé összezavarodtak.

Egy sportruházati cég a napokban felkereste a Liverpool két tinisztárját, Rio Ngumohát és Trey Nyonit, akiket arra kértek: mindössze egyetlen szóval jellemezzék összes csapattársukat, köztük Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost. Utóbbival kapcsolatban nem született meglepetés, ám amikor a magyar válogatott csapatkapitánya került sorra, egy pillanatra értetlenül bámultak egymásra.

Fotó: Andrew Powell / Getty Images

Kerkez neve hallatán mindkét fiatal azonnal rávágta: "őrült". Szoboszlai kapcsán azonban megtorpantak, mivel a kérdező meglehetősen furcsán ejtette ki a vezetéknevét, így a játékosok visszakérdeztek: 

Kicsoda?

Amint tisztázódott, kiről is van szó, Ngumoha és Nyoni nevetésben tört ki, majd néhány másodperc gondolkodás után az "energikus" és "sportos" jelzőkkel illették a magyar középpályást. 

Ennyire bonyolult Szoboszlai neve?

Nem ez az első eset, hogy Szoboszlai neve fejtörést okoz Angliában: kezdetben sokaknak meggyűlt vele a baja, gyakran még a kommentátoroknak is beletört a nyelve, így többször őt magát is megkérték, segítsen eligazodni benne. 

@liverpoolfc A perfect pronunciation of Dominik Szoboszlai from the man himself 📲 #LFC #Liverpool #Szoboszlai ♬ original sound - Liverpool FC

 

