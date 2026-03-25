Szoboszlai nem akármivel lepte meg feleségét első házassági évfordulójukon

Hatalmas rózsacsokorral lepte meg a feleségét Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya napra pontosan egy éve mondta ki a boldogító igent Buzsik Borkának, aki azóta egy kislánnyal ajándékozta meg.
Szoboszlai Dominik jelenleg Telkiben készül a szombati Magyarország-Szlovénia válogatott mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozóra. A Liverpool középpályása feleségével és kislányukkal érkezett haza, amelyről korábban fotókat is megosztott a közösségi oldalán. Szerdán viszont már Buzsik Borka töltött fel egy képet az Instagramra – amit ide kattintva tudsz megnézni. Ezen egy hatalmas rózsacsokor látható.
1.
– írta a fotó mellé Szoboszlai Dominik felesége, utalva arra, hogy a virágot az első házassági évfordulójuk alkalmából kapta a férjétől.
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka ugyanis napra pontosan egy éve mondták ki egymásnak a boldogító igent. A nagy napról korábban több fotót is megosztottak követőikkel a közösségi oldalaikon.
A fiatal házaspárnak azóta pedig már meg is született az első gyermeke, a kislány idén tölti majd be az első életévét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.