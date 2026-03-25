Szoboszlai nem akármivel lepte meg feleségét első házassági évfordulójukon

Hatalmas rózsacsokorral lepte meg a feleségét Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya napra pontosan egy éve mondta ki a boldogító igent Buzsik Borkának, aki azóta egy kislánnyal ajándékozta meg.

Szoboszlai Dominik jelenleg Telkiben készül a szombati Magyarország-Szlovénia válogatott mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozóra. A Liverpool középpályása feleségével és kislányukkal érkezett haza, amelyről korábban fotókat is megosztott a közösségi oldalán. Szerdán viszont már Buzsik Borka töltött fel egy képet az Instagramra – amit ide kattintva tudsz megnézni. Ezen egy hatalmas rózsacsokor látható.

1.

– írta a fotó mellé Szoboszlai Dominik felesége, utalva arra, hogy a virágot az első házassági évfordulójuk alkalmából kapta a férjétől.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka ugyanis napra pontosan egy éve mondták ki egymásnak a boldogító igent. A nagy napról korábban több fotót is megosztottak követőikkel a közösségi oldalaikon.

A fiatal házaspárnak azóta pedig már meg is született az első gyermeke, a kislány idén tölti majd be az első életévét.