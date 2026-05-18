Ezzel vége, ők nyerték az Exatlon Hungary-t

Nyolc hétnyi küzdelem, negyvenkét versenynap után a végső futamokat követően kiderült, hogy 2026-ban Kihívók emelhették magasba az Exatlon Hungary trófeáját. A sport-reality döntőjében ugyanis Szabó Réka és Koplányi Gábor győzött, így a dicsőség mellett ők vihetik haza az Exatlon Hungary 15-15 millió forintos főnyereményét is.

Az Exatlon győztesei sokat küzdöttek

Az Exatlon izgalmai

Hihetetlen izgalmak és embert próbáló kihívások után az Exatlon Hungary ötödik évadát két kihívó, Szabó Réka és Koplányi Gábor nyerte meg. A lányok versenyében Réka 2:1-es összesített eredménnyel utasította maga mögé a bajnok Ekler Lucát, míg a fiúknál Gábor simább, 2:0-s győzelmet aratott, nem tudta megállítani őt Valkusz Máté.

Ezzel az Exatlon Hungary összesített történetében a Bajnokok és Kihívók versenyében még mindig utóbbiak állnak nyerésre