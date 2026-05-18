KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel vége, ők nyerték az Exatlon Hungary-t

exatlon hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 06:05 / FRISSÍTÉS: 2026. május 18. 06:42
tv2exatlonkoplányi gáborszabó réka
Nyolc hétnyi küzdelem után óriási volt az öröm! Ezúttal a Kihívók emelhették magasba az Exatlon Hungary trófeáját.
Bors
A szerző cikkei

Nyolc hétnyi küzdelem, negyvenkét versenynap után a végső futamokat követően kiderült, hogy 2026-ban Kihívók emelhették magasba az Exatlon Hungary trófeáját. A sport-reality döntőjében ugyanis Szabó Réka és Koplányi Gábor győzött, így a dicsőség mellett ők vihetik haza az Exatlon Hungary 15-15 millió forintos főnyereményét is.

Az Exatlon győztesei sokat küzdöttek
Az Exatlon győztesei sokat küzdöttek
Fotó: TV2 

Az Exatlon izgalmai

Hihetetlen izgalmak és embert próbáló kihívások után az Exatlon Hungary ötödik évadát két kihívó, Szabó Réka és Koplányi Gábor nyerte meg. A lányok versenyében Réka 2:1-es összesített eredménnyel utasította maga mögé a bajnok Ekler Lucát, míg a fiúknál Gábor simább, 2:0-s győzelmet aratott, nem tudta megállítani őt Valkusz Máté.

Ezzel az Exatlon Hungary összesített történetében a Bajnokok és Kihívók versenyében még mindig utóbbiak állnak nyerésre

  • Exatlon Hungary - első évad: Huszti Kata – Kihívó
  • Exatlon Hungary - második évad: Busa Gabirella – Bajnok / Böjte Dávid – Kihívó
  • Exatlon Hungary - harmadik évad: Szente Gréti – Kihívó / Herczeg-Kis Bálint – Kihívó
  • Exatlon Hungary - negyedik évad (All Star): Szente Gréti – Kihívó / Jósa Danny – Bajnok
  • Exatlon Hungary – ötödik évad: Szabó Réka – Kihívó / Koplányi Gábor – Kihívó

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu