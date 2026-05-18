Ezzel vége, ők nyerték az Exatlon Hungary-t

Nyolc hétnyi küzdelem, negyvenkét versenynap után a végső futamokat követően kiderült, hogy 2026-ban Kihívók emelhették magasba az Exatlon Hungary trófeáját. A sport-reality döntőjében ugyanis Szabó Réka és Koplányi Gábor győzött, így a dicsőség mellett ők vihetik haza az Exatlon Hungary 15-15 millió forintos főnyereményét is.
Hihetetlen izgalmak és embert próbáló kihívások után az Exatlon Hungary ötödik évadát két kihívó, Szabó Réka és Koplányi Gábor nyerte meg. A lányok versenyében Réka 2:1-es összesített eredménnyel utasította maga mögé a bajnok Ekler Lucát, míg a fiúknál Gábor simább, 2:0-s győzelmet aratott, nem tudta megállítani őt Valkusz Máté.
