Most jött a bejelentés: változik az időjárás, ekkor számíthatunk felmelegedésre

Az időjárás előrejelzések jó hírt közöltek. Ha eleged van már az esőből, akkor örülni fogsz annak, hogy hamarosan már nem lesz szükség esernyőre!

Változik az időjárás, jön a felmelegedés / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Így alakul az időjárás

Hétfőn nyugat felől tovább csökken a felhőzet, de az ország északkeleti területein egészen kora délutánig maradhat a borongós idő, záporesőkkel. Délutánra gyengül az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 15 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk. A HungaroMet Nonprofit Zrt. elsőfokú riasztást adott ki a zivatar miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére, ami azt jelenti, hogy elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Kedden a reggeli elszórt ködfoltok feloszlása után többórás napsütésre készülhetünk, gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. 20-23 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Szerdán a sok napsütést gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az északias szél megerősödhet. 20 és 25 fok közötti kellemes hőmérséklet várható - írja a Köpönyeg.