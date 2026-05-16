Kordonok és rendőrök a Lidl körül: meghalt egy férfi a helyszínen, mindenki a tragédiáról beszél

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 21:10
Kordonnal zárták le a Lidl környékét, miután egy harmincas éveiben járó férfi hirtelen meghalt – a rendőrség nyomozást indított.
A rendőrség nyomozást indított, miután egy férfi meghalt egy somerseti Lidl szupermarket előtt.

Rejtélyes haláleset egy Lidl előtt: rendőrök lepték el a helyszínt Fotó: Marjan Blan / Pexels

Kordonnal zárták le a mineheadi Seaward Way-en található Lidl környékét, miután a mentősök sürgősségi ellátást nyújtottak egy harmincas éveiben járó férfinak.

Az angliai South Western Mentőszolgálat szombat hajnalban, nem sokkal 5 óra előtt riasztotta az Avon és Somerset rendőrségét a helyszínre. A mentőszolgálatok erőfeszítései ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség közlése szerint a haláleset egyelőre tisztázatlan, de nem kezelik gyanús esetként. A férfit hivatalosan azonosították, és értesítették a hozzátartozóit. A rendőrség szóvivője szerint a nap folyamán fokozott rendőri jelenlét volt a környéken, miközben a további vizsgálatok zajlottak – írja a Somerset Live.

Az Avon és Somerset rendőrség közölte:

Ma reggel (május 16., szombat) helyszínelés zajlik a mineheadi Seaward Way-en. Nem sokkal hajnali 5 óra előtt a mentőszolgálat riasztott minket, miközben egy harmincas éveiben járó férfit láttak el. Sajnálatos módon minden erőfeszítés ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. Halálát jelenleg tisztázatlan, de nem gyanús körülmények között bekövetkezett esetként kezeljük

– írja a Mirror

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
