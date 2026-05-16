Kordonok és rendőrök a Lidl körül: meghalt egy férfi a helyszínen, mindenki a tragédiáról beszél

A rendőrség nyomozást indított, miután egy férfi meghalt egy somerseti Lidl szupermarket előtt.

Kordonnal zárták le a mineheadi Seaward Way-en található Lidl környékét, miután a mentősök sürgősségi ellátást nyújtottak egy harmincas éveiben járó férfinak.

Az angliai South Western Mentőszolgálat szombat hajnalban, nem sokkal 5 óra előtt riasztotta az Avon és Somerset rendőrségét a helyszínre. A mentőszolgálatok erőfeszítései ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség közlése szerint a haláleset egyelőre tisztázatlan, de nem kezelik gyanús esetként. A férfit hivatalosan azonosították, és értesítették a hozzátartozóit. A rendőrség szóvivője szerint a nap folyamán fokozott rendőri jelenlét volt a környéken, miközben a további vizsgálatok zajlottak – írja a Somerset Live.

Az Avon és Somerset rendőrség közölte:

Ma reggel (május 16., szombat) helyszínelés zajlik a mineheadi Seaward Way-en. Nem sokkal hajnali 5 óra előtt a mentőszolgálat riasztott minket, miközben egy harmincas éveiben járó férfit láttak el. Sajnálatos módon minden erőfeszítés ellenére a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. Halálát jelenleg tisztázatlan, de nem gyanús körülmények között bekövetkezett esetként kezeljük

– írja a Mirror.