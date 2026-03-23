Szoboszlai Dominik autója miatt röhögésben tört ki mindenki Telkiben

Megérkeztek a focisták Telkibe, hogy felkészüljenek a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésre (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti görögök elleni találkozóra. Szoboszlai Dominik csapatkapitány a Lamborghinijével gurult be a válogatott főhadiszállására, de az autója miatt később mindenki röhögésben tört ki – hála Schäfer Andrásnak.

Szoboszlai Dominik autójával poénkodtak Telkiben

Szoboszlai ezúttal is a több százmilliós álomautóval érkezett meg Telkibe, amiből kiszállva aláírásokat osztott az edzőközpont előtt összegyűlt rajongóknak. Nem sokkal a Liverpool focistája után futott be az Union Berlin magyar válogatott játékosa. Schäfer András azonban egy sporttáska mellett két cipősdobozzal érkezett, és ahhoz, hogy ő is ki tudjon osztani pár autogramot, muszáj volt lepakolnia.

Erre rátámaszthatom, nem?!

– kérdezte viccesen Szoboszlai Dominik autójára mutatva Schäfer, amire mindenki hatalmas nevetésben tört ki. Az Union Berlin középpályása pedig nem volt rest a Lamborghini kerekéhez támasztani a táskáját, amíg aláírt pár rajongói tárgyat.