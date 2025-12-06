Ivkovicné Béres Tímea a Háborúellenes Gyűlésen: Magyarországon biztonságban élhetünk

Ivkovicné Béres Tímea a magyar kosárlabdázás megkerülhetetlen alakja, többszörös bajnok játékos, 108 alkalommal szerepelt a válogatottban. Ma sem szakadt el a sportágtól, Kecskeméten a nemzeti akadémia igazgatója. A korábbi kiváló center kisfilmben üzent a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten.

Ivkovicné Béres Tímea férjével, Ivkovic Stojan kosárlabda-edzővel / Fotó: Koncz György

"Mi a sporton keresztül neveljük itt Kecskeméten a fiatalokat, bízom benne, hogy fényes jövőt tudunk nekik itt kínálni. Büszke vagyok az elmúlt 15 évre, ami itt az utánpótlássport területén végbement. Kecskemét városa is nagyon támogatja a fiatalokat."

Tímea férje, Ivkovic Stojan 1991-ben érkezett kosárlabdázóként hazánkba, éppen akkor, amikor otthonában, az akkori Jugoszláviában kitört a háború. Erről is beszélt a kétgyermekes édesanya.