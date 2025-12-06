Szabó Zsófi visszatért az Orbán-firkás pulcsihoz, és még egy csokor virgács is előkerült

Noha a második Háborúellenes Gyűlésen, Nyíregyházán egy visszafogott, elegáns pulóvert viselt, most ismét visszatért az Orbán-firkákhoz. Ő volt az, aki trendet teremtett az Orbán Viktoros ruhadarabokkal, így érthető is, hogy a legújabb verzióból is beszerzett egyet: Kecskeméten ugyanis már piros színben is beszerezhető az Orbán-firkás pulcsi, ráadásul a leggyorsabb vásárlók le is csaphatnak-csaphattak 31 darabra, amit maga a miniszterelnök dedikált. Az ezekből befolyó összeget egyébként jótékony célokra fordítják a Jónak lenni jó! kampány keretén belül.
Szabó Zsófi egyébként teljesen át is vette a Mikulás szerepét a piros pulcsinak köszönhetően, hiszen még virgácsot is hozott műsorvezetőtársának, Rákay Philipnek. Igaz, ő is kapott ajándékot, egy csokimikulást.
