Szabó Zsófi visszatért az Orbán-firkás pulcsihoz, és még egy csokor virgács is előkerült

Szabó Zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 11:31 / FRISSÍTÉS: 2025. december 06. 11:39
Háborúellenes GyűlésRákay Philip
Úgy tűnik, Zsófi képtelen elszakadni Orbán Viktor jegyzeteitől. Sokak kedvenc ruhadarabjából újabb verziót szerzett be a Háborúellenes Gyűlés műsorvezetője.

Noha a második Háborúellenes Gyűlésen, Nyíregyházán egy visszafogott, elegáns pulóvert viselt, most ismét visszatért az Orbán-firkákhoz. Ő volt az, aki trendet teremtett az Orbán Viktoros ruhadarabokkal, így érthető is, hogy a legújabb verzióból is beszerzett egyet: Kecskeméten ugyanis már piros színben is beszerezhető az Orbán-firkás pulcsi, ráadásul a leggyorsabb vásárlók le is csaphatnak-csaphattak 31 darabra, amit maga a miniszterelnök dedikált. Az ezekből befolyó összeget egyébként jótékony célokra fordítják a Jónak lenni jó! kampány keretén belül.

Szabó Zsófi új Orbán-firkás pulcsiban jelent meg a Háborúellenes Gyűlésen

Szabó Zsófi egyébként teljesen át is vette a Mikulás szerepét a piros pulcsinak köszönhetően, hiszen még virgácsot is hozott műsorvezetőtársának, Rákay Philipnek. Igaz, ő is kapott ajándékot, egy csokimikulást.

Philip rosszalkodott? Virgácsot kapott műsorvezetőtársától

Itt nézd élőben a Háborúellenes Gyűlést!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
