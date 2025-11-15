Nagy Tímea: Mindannyian békét akarunk

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző maga is részt vett az első Háborúellenes gyűlés szombati, győri állomásán. Nem véletlen, a legendás vívó tagja a Sportolók Digitális Polgári Körének, ahova az alapító Dr. Baji Balázs gátfutó hívta meg.
Mint mondja, évtizedek óta a sport teszi ki az életét, ez a közösség csak tovább erősíti ezt az érzést.
„Sportolóként mindig is közösségben éltem, jártam. Megtanultam milyen erős érzés az, mikor azt mondhatjuk például egy csapatverseny előtt: mi vagyunk. Egy cél, egy irány a közös sikerért. Itt tanultam meg, mit jelent közösségben, csapatban gondolkodni, együtt dolgozni és együtt örülni”
- mondta a Borsnak Timi, aki hozzátette, minden eredmény csapatban születik.
Kétszeres olimpiai bajnokként pontosan tudom, hogy a legnagyobb eredmény sem egyedül születik. Mindig ott van mögötte egy csapat, egy közösség, akik hisznek egymásban. Ezért éreztem természetesnek, hogy csatlakozzak a Sportolók Digitális Polgári Köréhez. Itt ugyanaz az érték vezérel minket, az együtt gondolkodás, az egymásra figyelés és az, hogy közösen tudunk jó dolgokat létrehozni.
Nagy Tímea október 23-án ott volt a Békemeneten, úgy érzi, a rendezvény elnevezése mindent elmond annak a céljáról.
„Ez volt az első Békemenetem, fontosnak éreztem, hogy most részt vegyek, mert már az elnevezése is önmagáért beszél: Békemenet. Szerintem nincs olyan ember, aki háborút szeretne! A részvételemmel azt szerettem volna tudatosítani és kifejezni, hogy mindannyian a békét akarjuk. A háborúban valamennyi hadköteles fiút besoroznának. Ezt egyetlen édesanya sem szeretné átélni.”
Timi a Háborúellenes Gyűlésen is a béke mellett szólalt fel:
Természetesen vannak vitáink otthon, de a béke iránti vágy mindenkinél ugyanaz. A béke a természetes igény. Ha nincs béke, akkor nem tudunk építkezni, jövőképet kialakítani. Ha egy édesanyának és egy édesapának a gyerekei háborúban élnek, annál rosszabb nincsen. Mindenki békét akar, én bízom benne, hogy ez is fog történni.
Timi arról is beszélt a sportolókról kell példát venni.
"Maga az olimpia, a béke szigetének kellene lennie. Le akarjuk győzni egymást, de tisztelettel, alázattal, nem a másikat megalázva. Amikor elindul egy olimpia, megszűnik, hogy ki hova tartozik, ki melyik párthoz tartozik. Amikor egy győzelem megszületik, akkor mindenki önfeledten örül. Mindenki elénekli a himnuszt, ez az érzés az összefogás. A béke ott kezdődik, amikor az összefogás nem szűnik meg, együtt vagyunk. Mindenkinek meg kell hallania a hangját."
S ha már a gyermekek. Az olimpiai bajnok három gyermek édesanyja, s amikor kézhez kapta legutóbbi fizetési papírját, meg is köszönte a kormány által biztosított adókedvezményt.
„Természetesen tudtam már korábban is, hogy idén bevezetik a háromgyermekes, jövőre pedig a kétgyermekes kedvezményt, de az ember ezt valahogy akkor érzi át igazán, amikor tényleg megtapasztalja. Egyszerűen szerettem volna megköszönni. Hálás vagyok azért, hogy Magyarország ezzel is elismeri a családok, az édesanyák munkáját. Köszönetet mond azoknak, akik gyermeket nevelnek. Úgy vagyok vele, hogy ha valamit kapok akkor azt illik megköszönni. Megköszöntem” - mondta lapunknak Nagy Tímea, aki egyéniben szerzett olimpiai aranyérmei mellett egyéniben és csapatban is világbajnok volt.
