Nagy Tímea: Mindannyian békét akarunk

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző maga is részt vett az első Háborúellenes gyűlés szombati, győri állomásán. Nem véletlen, a legendás vívó tagja a Sportolók Digitális Polgári Körének, ahova az alapító Dr. Baji Balázs gátfutó hívta meg.

Nagy Tímea 25 éve Sydneyben nyerte az első olimpiai aranyát Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mint mondja, évtizedek óta a sport teszi ki az életét, ez a közösség csak tovább erősíti ezt az érzést.

„Sportolóként mindig is közösségben éltem, jártam. Megtanultam milyen erős érzés az, mikor azt mondhatjuk például egy csapatverseny előtt: mi vagyunk. Egy cél, egy irány a közös sikerért. Itt tanultam meg, mit jelent közösségben, csapatban gondolkodni, együtt dolgozni és együtt örülni”

- mondta a Borsnak Timi, aki hozzátette, minden eredmény csapatban születik.

Kétszeres olimpiai bajnokként pontosan tudom, hogy a legnagyobb eredmény sem egyedül születik. Mindig ott van mögötte egy csapat, egy közösség, akik hisznek egymásban. Ezért éreztem természetesnek, hogy csatlakozzak a Sportolók Digitális Polgári Köréhez. Itt ugyanaz az érték vezérel minket, az együtt gondolkodás, az egymásra figyelés és az, hogy közösen tudunk jó dolgokat létrehozni.

Nagy Tímea: béke és köszönet

Nagy Tímea október 23-án ott volt a Békemeneten, úgy érzi, a rendezvény elnevezése mindent elmond annak a céljáról.

„Ez volt az első Békemenetem, fontosnak éreztem, hogy most részt vegyek, mert már az elnevezése is önmagáért beszél: Békemenet. Szerintem nincs olyan ember, aki háborút szeretne! A részvételemmel azt szerettem volna tudatosítani és kifejezni, hogy mindannyian a békét akarjuk. A háborúban valamennyi hadköteles fiút besoroznának. Ezt egyetlen édesanya sem szeretné átélni.”

Timi a Háborúellenes Gyűlésen is a béke mellett szólalt fel:

Természetesen vannak vitáink otthon, de a béke iránti vágy mindenkinél ugyanaz. A béke a természetes igény. Ha nincs béke, akkor nem tudunk építkezni, jövőképet kialakítani. Ha egy édesanyának és egy édesapának a gyerekei háborúban élnek, annál rosszabb nincsen. Mindenki békét akar, én bízom benne, hogy ez is fog történni.

Timi arról is beszélt a sportolókról kell példát venni.