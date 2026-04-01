1 millió kézfogás - kövesd velünk élőben az eseményeket!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 09:09 / FRISSÍTÉS: 2026. április 11. 10:35
országjárásOrbán Viktor
Események
1 millió kézfogás szombaton a békéért és a biztonságért, Magyarország jövőjéért!
Cikkünk folyamatosan frissül
10 bejegyzés
10:35
2026. április 11.
Egymillió kézfogás: Az USA is Orbán Viktor mellett áll

Szijjártó Péter már a buszon, Vácról Balassagyarmat felé közölte a hírt az Egymillió kézfogás napján: az amerikai elnök, Donald Trump is Orbán Viktor mellett állt ki. "Az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa!" - árulta el Szijjártó, kiemelve: ma a világban az tud sikeres lenni, aki a négy politikai világhatalommal egyszerre tud jóban lenni. A jelenlegi magyar vezetés ilyen. "Ez a kiállás a miniszterelnök úr mellett világosan mutatja, hogy mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között! Ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál!"


 

10:13
2026. április 11.
Balassagyarmaton is tudják: ezért Orbán Viktor a biztos választás

Filep Dávid is Orbán Viktorékkal tart. Egymillió kézfogás a cél. Az influenszer két helyi asszonyt kérdezett Balassagyarmaton, miért Orbán Viktor a biztos választás. Az asszonyok válasza egybehangzó volt: a biztonság!

"Ő egy olyan ember, aki mindenhol megfelel, minden helyzetben" - magyarázták.

10:07
2026. április 11.
Balassagyarmaton a miniszterelnök főzni is beállt!

Móna Márk nem mindennapi videót osztott meg Orbán Viktor Egymillió kézfogás akciójáról. A miniszterelnök ugyanis még sütögetni is beállt. Mondanunk sem kell: a Nógrád vármegyei településen is rengetegen várták a kormányfőt.

10:03
2026. április 11.
Balassagyarmat is Orbán Viktor mellett!

Lajkó Fanni is részt vesz Orbán Viktorék Egymillió kézfogás nevű országjárásán. Fanni Balassagyarmaton készített videót, egy pékségben, az ottani látogatást követően. "Balassagyarmat Orbán Viktor mellett!" - üzente.

09:56
2026. április 11.
Less be a kulisszák mögé Lázár Jánossal!

Orbán Viktor és a Fidesz szombat hajnalban, a kampányfinisben elindult, hogy egymillió emberhez jusson el személyesen, egymillió kézfogást gyűjtsenek be. Az indulásról Lázár János tett ki videót, melyben megmutatta, hogyan is gyülekezett, majd pedig indult útra a csapat.


 

09:29
2026. április 11.
Vác: tapsvihar fogadta Orbán Viktor beszédét

"Azt nem tudom, hogy az ellenfél kampánya őket segíti-e vagy bennünket, mert amikor előjönnek, és látjuk őket, akkor úgy érzem, inkább bennünket" - árulta el Vácon tartott rövid beszédében a miniszterelnök.


 

09:20
2026. április 11.
Váci tömeg: a fotók magukért beszélnek

Szijjártó Péter osztott meg pár fotót a közösségi oldalán az Egymillió kézfogás váci állomásáról. "Egymillió kézfogás - gyorsan haladunk!" - üzente, és valóban: ha mindenütt ilyen rengetegen jelennek meg, bizony pillanatok alatt meglesz az egymilliomodik kézfogás.

09:18
2026. április 11.
"Nagyon örülünk ennek a váratlan látogatásnak!"

"Nagyon örülünk ennek a váratlan látogatásnak" - jelentette ki egy kisgyermekes édesapa Vácott, miután Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János busza befutott a városba.


 

09:15
2026. április 11.
Óriási tömeg fogadta Orbán Viktort Vácon

Az első állomás Vác, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. 

Nagy Feró is ott volt:


 

09:13
2026. április 11.
Szijjártó Péter a fedélzeten

Szijjártó Péter is Orbán Viktorral tart az Egymillió kézfogásnak szentelt napon, íme a megérkezése pillanatai:


 

Orbán Viktor szombat kora reggel jelentette be: különleges útra indul, a cél, hogy egymillió magyar emberrel kezet fogjanak, és elmondják nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak pedig békére és biztonságra van szüksége, ezért a Fidesz a biztos választás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
