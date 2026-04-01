1 millió kézfogás - kövesd velünk élőben az eseményeket!

Szijjártó Péter már a buszon, Vácról Balassagyarmat felé közölte a hírt az Egymillió kézfogás napján: az amerikai elnök, Donald Trump is Orbán Viktor mellett állt ki. "Az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa!" - árulta el Szijjártó, kiemelve: ma a világban az tud sikeres lenni, aki a négy politikai világhatalommal egyszerre tud jóban lenni. A jelenlegi magyar vezetés ilyen. "Ez a kiállás a miniszterelnök úr mellett világosan mutatja, hogy mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között! Ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál!"
Filep Dávid is Orbán Viktorékkal tart. Egymillió kézfogás a cél. Az influenszer két helyi asszonyt kérdezett Balassagyarmaton, miért Orbán Viktor a biztos választás. Az asszonyok válasza egybehangzó volt: a biztonság!
"Ő egy olyan ember, aki mindenhol megfelel, minden helyzetben" - magyarázták.
Móna Márk nem mindennapi videót osztott meg Orbán Viktor Egymillió kézfogás akciójáról. A miniszterelnök ugyanis még sütögetni is beállt. Mondanunk sem kell: a Nógrád vármegyei településen is rengetegen várták a kormányfőt.
Lajkó Fanni is részt vesz Orbán Viktorék Egymillió kézfogás nevű országjárásán. Fanni Balassagyarmaton készített videót, egy pékségben, az ottani látogatást követően. "Balassagyarmat Orbán Viktor mellett!" - üzente.
Orbán Viktor és a Fidesz szombat hajnalban, a kampányfinisben elindult, hogy egymillió emberhez jusson el személyesen, egymillió kézfogást gyűjtsenek be. Az indulásról Lázár János tett ki videót, melyben megmutatta, hogyan is gyülekezett, majd pedig indult útra a csapat.
"Azt nem tudom, hogy az ellenfél kampánya őket segíti-e vagy bennünket, mert amikor előjönnek, és látjuk őket, akkor úgy érzem, inkább bennünket" - árulta el Vácon tartott rövid beszédében a miniszterelnök.
Szijjártó Péter osztott meg pár fotót a közösségi oldalán az Egymillió kézfogás váci állomásáról. "Egymillió kézfogás - gyorsan haladunk!" - üzente, és valóban: ha mindenütt ilyen rengetegen jelennek meg, bizony pillanatok alatt meglesz az egymilliomodik kézfogás.
"Nagyon örülünk ennek a váratlan látogatásnak" - jelentette ki egy kisgyermekes édesapa Vácott, miután Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János busza befutott a városba.
Az első állomás Vác, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt.
Nagy Feró is ott volt:
Szijjártó Péter is Orbán Viktorral tart az Egymillió kézfogásnak szentelt napon, íme a megérkezése pillanatai:
Orbán Viktor szombat kora reggel jelentette be: különleges útra indul, a cél, hogy egymillió magyar emberrel kezet fogjanak, és elmondják nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak pedig békére és biztonságra van szüksége, ezért a Fidesz a biztos választás.
