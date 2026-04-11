Tapsvihar fogadta Orbán Viktor beszédét Vácon

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az Egymillió kézfogás nevezetű akciót azért indította el, hogy ma 1 millió magyarral tudjanak kezet fogni, és elmondani mindenkinek, hogy holnap választás, óriási a tét, hiszen az országnak békére és biztonságra van szüksége, és pontosan ezért a Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor ma egy különleges busszal járja az országot többedmagával. Az első állomás Vác, ahol tapsvihar fogadta a beszédét – erről Bohár Dániel osztott meg egy videót:
