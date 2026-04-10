Országjárás: „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”

Zsúfolásig telt a Városház tér Székesfehérváron, ahol országjárása keretében Orbán Viktor is felszólal. Előtte még Cser-Palkovics András és Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselőjelöltje is beszédet mondott.
Törő Gábor kiemelte, „a soha nem látott tömegből is az látszik: a Fidesz a biztos választás”.
A politikus elmondta, most van esélyünk megmutatni, hogy április 12-én kiállunk a hazánkért.
Bebizonyíthatjuk, hogy ez nem a brüsszelitáknak és a Zelenszkij által támogatott Magyar Péter-féléknek való vidék
– emelte ki Törő Gábor. Hozzátette, meg kell védeni az elmúlt 16 évben elért eredményeket, és gátat kell szabni a gyűlöletnek és az erőszaknak.
–Az ígéret akkor jó, ha kővé válik. Amit a kormány vállalt, azt pedig teljesítette – jelentette ki Törő Gábor.
