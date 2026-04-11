Lázár János kikotyogta: erre tartanak most Orbán Viktorral

Egymillió kézfogás az akció neve, amit mára tervezett Orbán Viktor és a Fidesz. Az eseménysorozat lényege, hogy szeretnének ma 1 millió emberrel kezet fogni, és elmondani nekik, hogy béke és biztonság kell Magyarországnak, ezért csakis a Fidesz lehet a biztos választás.

Orbán Viktor Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel országjárásra indult a mai napon, eddig Vácon, Balassagyarmaton és Salgótarjánban is voltak, most pedig Lázár János elkotyogta, hogy Eger lesz a következő állomás:

Lázár János számár ilyen volt a salgótarjáni állomás: