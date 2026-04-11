Ütős kampányinnováció: tarol a Fidesz-busz

Fidesz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 15:51
Deák Dániel
Deák Dániel elemezte.

Deák Dániel megosztott egy gyorselemzést a közösségi oldalán a Fidesz kampánybuszával kapcsolatban, amivel Orbán Viktorék járják ma az országot, hogy összejöjjön az Egymillió kézfogás nevű akció által kijelölt cél, vagyis az, hogy ma 1 millió magyarral fogjanak kezet és elmondják nekik, hogy Magyarországnak béke és biztonság kell, ezért a Fidesz a biztos választás a holnapi szavazáson.

❗️Mindenki tudja, hogy a mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb. Kampányinnovációkban pedig a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb. Gyorselemzés!

A kampánybusz kiváló közösségi média mágnes — és ez szabad szemmel is látszik most az interneten. Teljesen újszerű, a végére időzítve, amikor a legfontosabb. 

Orbán Viktor így sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján. 

A kampánybuszon ráadásul ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média pillanat születik. A megafonos és további véleményvezérek pedig ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák a helyszínről. Százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz kampánybuszra. 

A mai napon Orbán Viktornak meglesz az egymillió kézfogás, és ezzel párhuzamosan a kampánybusz simán meghozza az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon. 

Ezzel pedig a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri — míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultra kínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt.

– írta a posztjához Deák Dániel, aki egy videót is megosztott:

 

