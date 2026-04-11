Ütős kampányinnováció: tarol a Fidesz-busz

Mindenki tudja, hogy a mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb. Kampányinnovációkban pedig a végén is Orbán Viktor volt sokkal ügyesebb. Gyorselemzés!

A kampánybusz kiváló közösségi média mágnes — és ez szabad szemmel is látszik most az interneten. Teljesen újszerű, a végére időzítve, amikor a legfontosabb.

Orbán Viktor így sokkal több impulzust generál, mint Magyar Péter, izgalmas és változatos helyzetekben láthatjuk a miniszterelnököt a kampány utolsó napján.

A kampánybuszon ráadásul ott van Lázár János és Szijjártó Péter is, és pusztán a csapat együttlétéből és emberekkel való kézfogásokból végtelen mennyiségű közösségi média pillanat születik. A megafonos és további véleményvezérek pedig ezt az üzenetet azonnal megsokszorozzák a helyszínről. Százezrével pörögnek az interakciók a Fidesz kampánybuszra.

A mai napon Orbán Viktornak meglesz az egymillió kézfogás, és ezzel párhuzamosan a kampánybusz simán meghozza az egymillió lájkot is a közösségi oldalakon.

Ezzel pedig a digitális mozgósítási versenyt is a Fidesz nyeri — míg az ötlettelen Magyar Péter magyarázkodhat a tegnapi ultra kínos heremutogatás és vulgáris mondatok miatt.