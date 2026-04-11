Kis Grófo együtt ebédelt Orbán Viktorral: „A hazai cigányság mögötte áll”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 17:36
Kis GrófoVálasztás 2026Fideszkampány
A mulatós műfaj koronázatlan királya éppen a kampányhajrában futott össze Orbán Viktorral. Ha pedig így esett, együtt is ebédeltek, mielőtt tovább haladt volna a miniszterelnök kampánybusza, hogy elérje a kitűzött célt, vagyis az egymillió kézfogást. A Bors Kis Grófóval beszélgetett az élményeiről.
Orbán Viktor nem pihen a kampányhajrában. A kora reggel Budapestről induló kampánybuszával egyetlen nap alatt igyekszik bejárni a fél országot, hogy kezet rázzon minimum egymillió emberrel. A tervvel remekül halad, de persze még egy fáradhatatlan miniszterelnöknek is kell egy rövid pihenő, mielőtt visszatér a fővárosba, ahol este hét órától veszi kezdetét a kampányzáró esemény. De, vajon hol pihent meg Orbán Viktor a nagyszabású országjárás során és kivel ebédelt? A frissen megjelent fényképek láttán kiderült, hogy Magyarország miniszterelnöke Kis Grófo társaságában tért be egy étterembe, ahol egy nagyobb társasággal falatoztak. 

Kis Grófo csak a Borsnak mesélt az Orbán viktorral való találkozásáról
Orbán Viktor egy gyors ebédre invitálta Kis Gófót a kampányhajrá rövid szünetében (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Kis Grófo: „Orbán Viktor kifejezetten bizakodó volt...”

A Bors megkereste a roma mulatós sztárt, aki örömmel mesélt a kampányhajrában eltöltött kései ebédről és persze az Orbán Viktorral való találkozásáról is. „Salgótarján közelében találkoztam a miniszterelnök úrral, aki mindjárt meg is hívott, hogy ebédeljek vele. Sok ideje nem volt, hiszen várta a kampánybusz, hogy még a választás előtti utolsó napon is minél több településre el tudjon látogatni, de azért tudtunk váltani néhány szót, miközben ettünk egy nagyon finom húslevest.”

 Azt kell mondjam, hogy remek hangulatban telt a találkozás. A teljes kampánycsapat nagyon vidám hangulatban volt. 

Orbán Viktor pedig kifejezetten bizakodó volt a vasárnapi választásokkal kapcsolatban” – kezdte lapunknak Kis Grófo.

Kis Grófo megköszönte Orbán Viktornak a rengeteg segítséget, amit a honi cigányság kapott az elmúlt 16 évben
Orbán Viktor és Kis Grófo kedélyesen elbeszélgettek ebéd közben (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A hazai cigányságnak felnyílt a szeme...”

A népszerű előadó azt is elárulta, miről is folyt a kedélyes csevegés közte és Magyarország miniszterelnöke között. „Orbán Viktor kérdezett a családomról, ami kifejezetten jól esett. Ugyanakkor nagyon érdekelte, mikor és hol lépek fel legközelebb és beszélgettünk egy kicsit a zenéről, hiszen ebben a tekintetben is egy az ízlésünk. Majd megköszöntem neki azt a sok jót, amit ő és a Fidesz tett a cigányságért az elmúlt tizenhat évben. És elmondtam neki, hogy mennyire mélyen felháborított engem az, ami péntek este történt a tiszás koncerten és utána. Végül megállapodtunk abban, hogy a cigányságot gyalázó rigmusokkal és a nyílt fenyegetőzésekkel, rendbontásokkal éppen a Fidesz malmára hajtották a vizet. Én pedig biztosítottam a miniszterelnök urat arról, hogy a hazai cigányságnak felnyílt a szeme és egységben állunk mögötte április 12-én” tette hozzá Kis Grófo. 

