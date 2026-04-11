Durva megnyilvánulások a Tisza kampánykoncertjén - Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, ha ilyenné tennék

A Ripost írja, hogy az április 10-én tartott rendezvényen megmutatkozott, hogy a Tisza milyen országot szeretne. Plakátrongálások, hangos skandálások, trágár kijelentések, ráadásul az egyik előadóról a nadrág is lekerült a színpadon. Mindezt úgy, hogy a tömegben kiskorúak is voltak.

A rendszerbontó nagykoncerten valósággal elszabadult a pokol. A kampány során Magyar Péter olyan hergelést indított el a magyarok között, amely a mostani időszakban csúcsosodik ki igazán. Az elszabadult indulatokkal árasztották el a tömegek az utcákat, a félelmet keltő tömeg teli torokból gyalázta a kormánypártokat.

Az Index által közzétett videóban látszik, hogy a résztvevők a Fidesz-KDNP, de még a Mi Hazánk Mozgalom plakátjait is megrongálják, ütlegelik.

A színpadról valósággal áradt a gyűlölet és az uszítás. Az előadók közül az egyik, elégedetlenségének kifejezéseképp letolta a nadrágját és úgy szidta a kormányt. A közszeméremsértés fogalmának kimerítése mellett erkölcsi tartásáról is bizonyságot tett, hiszen a tömegben kiskorúak, gyermekek is voltak, akiknek ezt kellett látniuk.

Az ordenáré megnyilvánulások pedig szabályosan röpködtek a színpadról.

Akasszátok fel a királyokat! K*rva anyád, Orbán!

– üvöltözött egy másik előadó.