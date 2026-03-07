"A gyászom egyre mélyebb" - Győri gázolás: még nem temetheti el elhunyt édesanyját János

Egyre jobban szaggatja a gyászoló Németh János szívét, az édesanyja hiánya. Ilona néni éppen a nővérétől tartott haza Szilre a vele élő fiához, amikor egy buszmegállóban várakozva halálos baleset érte.

A győri gázolás áldozatának fia, János, kezében Ilona néni fényképével Fotó: Bors

Az Aston Martinját vezető Cs. Dávid elgázolta, és a 76 éves asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A győri gázolás áldozatának gyászoló családja még nem kapott engedélyt a temetés megszervezésére.

Győri gázolás: így gyászol az elhunyt fia

A rendőrök a legutóbb azt mondták, várjak türelemmel, majd ők jelentkeznek, ha van új fejlemény. Nem tudok mást tenni, hallgatok rájuk, persze a gyászom egyre mélyebb

– mondta a Borsnak Ilona fia, Németh János.

Az bizonyos, hogy Ilona nénitől sokan szeretnének búcsút venni, mert még aktívabb korában komoly közösségi életet élt, és akin csak tudott, segített. János, és a Bécsben élő testvére egyelőre még nem döntötte el, hogy az édesanyjukat végül Szilen, vagy Kőszegen helyezik örök nyugalomra. Utóbbi település szintén közel állt az idős asszony szívéhez, hiszen ott töltötte élete jelentős részét.

Ezt üzente a száguldozó

A sofőr, Cs. Dávid egyébként a gázolás után a bíróságon, a Borson keresztül nyilvánított részvétet Ilona szeretteinek.

Nagyon sajnálok mindent, ami történt

– tette hozzá Cs. Dávid.

A megállóba csapódott Aston Martin Fotó: Archív

János ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, nem érez gyűlöletet a gázoló iránt, mert tudja, hogy Dávid tette nem volt szándékos, ugyanakkor nem látja értelmét a bocsánatkérésnek sem. Ha kell, a bíróságon belenéz a gázoló szemébe, a büntetés mértékének megállapítását pedig a bíróságra bízza.

Annyit tartok fontosnak, hogy az az ember többé ne ülhessen volán mögé. Ha nem is tiltják el örökre a vezetéstől, mondjon le róla önként

– fejezte be az édesanyját gyászoló férfi. A bíróság elrendelte Cs. bűnügyi felügyeletét.