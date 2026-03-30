Orbán Viktor: A Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben a Tisza forgatókönyvéről beszél, amivel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
Jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan! A Fidesz a biztos választás!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
