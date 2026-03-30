Orbán Viktor: Fogjunk újra össze a háború ellen! Töltse ki Ön is a nemzeti petíciót!

"Fogjunk újra össze a háború ellen" - hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Orbán Viktor a nemzeti petíció közelgő határidejére.

Közeleg a nemzeti petíció visszaküldésének határideje. Fotó: Purger Tamás / MTI

Orbán Viktor: Töltse ki Ön is a nemzeti petíciót!

Négy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, mi, magyarok összefogtunk és hoztunk egy jó döntést. Kimaradtunk mások háborújából. Így sikerült megvédenünk azt, ami a legfontosabb: a biztonságunkat, a családjainkat, a fiainkat és lányainkat, a megélhetésünket, a jövőnket. De négy év után a veszély kiújult

- emelte ki Orbán Viktor.

A nemzeti petíció határidejét nemrég meghosszabbították, így egészen április 8-ig lehet visszaküldeni.