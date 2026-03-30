Itt a Tisza terve az olcsó orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról

"Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek..." - ezzel kezdte bejegyzését a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője, aki közzétette a Tisza Párt emberek elől eltitkolt energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna a magyar embereknek, hanem nagyon! – írja a Ripost.

Csercsa Balázsnak elege lett a Tisza Pártból, most Magyar Péterék eltitkolt energiapolitikai tervezetét tette közzé

Csercsa Balázs részletes interjút adott az Indexnek, amelyben az eltitkolt adótervől is beszélt, és arról is, hogy újabb javaslatcsomagot dolgoztak ki a pártban, ami az energiaszektort érinti. Magyar Péterék azonban ahogy korábban az adócsomagjukat, így most ezt az energapolitika tervezetet is el akarták tikolni még a saját szavazóik elől is. Az indexes interjú után Csercsa a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amihez a tervezetet is csatolta.

Amint írja:

Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.

A kiszivárgott dokumentumokra Orbán Viktor is reagált:

A miniszterelnök korábban reagált már Kapitány István szavaira is, amelyek egybecsengenek a Csercsa által közzétett dokumentumokkal. A Shell egykori embere ugyanis arról beszélt korábban, hogy a rezsicsökkentésre és állami beavatkozásra sincsen szükség az árak terén, ami azt jelenti, hogy a védett ár, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés is megszűnne egy esetleges Tisza Párt kormányzás alatt.