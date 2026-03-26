Fotókon a törökszentmiklósi tömeg: egy gombostűt nem lehetett leejteni Orbán Viktor beszéde alatt, annyian voltak - galéria

Törökszentmiklósra érkezett Orbán Viktor országjárása, ahol a korábbi állomásokhoz hasonlóan hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. Sőt! A helyszínül szolgáló Kossuth téren mozdulni sem lehetett, annyian voltak, gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett volna leejteni. Az eseményt Takáts Tamás nyitotta meg, azonban a nézőközönség elsősorban a kormányfő beszéde miatt érkezett.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a beszédében többek közt arra tért ki: ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit, majd kiemelte: itt nem lesz ukránbarát kormány!

Beszélt a nemzeti egység fontosságáról is, aláhúzva: csak így lehet kimaradni a háborúból, sőt, még a tiszásoknak is üzent: "Egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra! És mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében!"

