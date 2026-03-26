BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fotókon a törökszentmiklósi tömeg: egy gombostűt nem lehetett leejteni Orbán Viktor beszéde alatt, annyian voltak - galéria

országjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 19:53
Fotókon Orbán Viktor országjárásának törökszentmiklósi állomása.

Törökszentmiklósra érkezett Orbán Viktor országjárása, ahol a korábbi állomásokhoz hasonlóan hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. Sőt! A helyszínül szolgáló Kossuth téren mozdulni sem lehetett, annyian voltak, gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett volna leejteni. Az eseményt Takáts Tamás nyitotta meg, azonban a nézőközönség elsősorban a kormányfő beszéde miatt érkezett.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor a beszédében többek közt arra tért ki: ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit, majd kiemelte: itt nem lesz ukránbarát kormány!

Beszélt a nemzeti egység fontosságáról is, aláhúzva: csak így lehet kimaradni a háborúból, sőt, még a tiszásoknak is üzent: "Egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra! És mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében!"

Az országjárás törökszentmiklósi állomásáról összeállított galériánk az alábbi képre kattintva nézhető végig:

Orbán Viktor Országjárás Törökszentmiklós 2026.03.26. Takáts Tamás
Orbán Viktor Országjárás Törökszentmiklós 2026.03.26. F. Kovács Sándor, Herczeg Zsolt, Orbán Viktor
1/18
Orbán Viktor országjárása nem ér véget Törökszentmiklóson!

Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
