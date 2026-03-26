Fotókon a törökszentmiklósi tömeg: egy gombostűt nem lehetett leejteni Orbán Viktor beszéde alatt, annyian voltak - galéria

Törökszentmiklósra érkezett Orbán Viktor országjárása, ahol a korábbi állomásokhoz hasonlóan hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt. Sőt! A helyszínül szolgáló Kossuth téren mozdulni sem lehetett, annyian voltak, gyakorlatilag egy gombostűt nem lehetett volna leejteni. Az eseményt Takáts Tamás nyitotta meg, azonban a nézőközönség elsősorban a kormányfő beszéde miatt érkezett.
Orbán Viktor a beszédében többek közt arra tért ki: ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit, majd kiemelte: itt nem lesz ukránbarát kormány!
Beszélt a nemzeti egység fontosságáról is, aláhúzva: csak így lehet kimaradni a háborúból, sőt, még a tiszásoknak is üzent: "Egy hazát nem lehet gyűlöletre és dühre építeni, csak szeretetre és összefogásra! És mi hiszünk a szeretet és összefogás erejében!"
Az országjárás törökszentmiklósi állomásáról összeállított galériánk az alábbi képre kattintva nézhető végig:
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
