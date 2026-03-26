BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Emánuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor országjárása: Ismét zúgott a taps Takáts Tamás dala után

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 18:19 / FRISSÍTÉS: 2026. március 26. 18:41
Ahogyan azt már megszokhattuk, ismét hatalmas békés és boldog tömeg fogadta az országjárásra indult miniszterelnököt. Orbán Viktor csütörtökön Törökszentmiklóson tart beszédet. Előtte pedig ismét Takáts Tamás lelkesítette a közönséget.
Bors
A szerző cikkei

Földrajzi értelemben Törökszentmiklós nagyon közel van a Tiszához, de a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város lakosai megmutatták, hogy ők bizony legények és leányok a gáton, képesek a folyót is és a Tisza Pártot is a medrében tartani. Olyan sokan gyűltek össze a törökszentmiklósi Kossuth téren Magyarország miniszterelnökének kedvéért, hogy gyakorlatilag mozdulni sem lehetett. Ők mind Orbán Viktor beszédét várták, miközben zászlótengerré változtatták a teret.

Takáts Tamás Orbán Viktor országjárásán ismét nagy sikert aratott (Fotó: Mediaworks)

Orbán Viktor beszéde előtt a törökszentmiklósi országjáráson csendült fel ismert sláger

A hangulat már a beszéd előtt a tetőfokára hágott, amikor a színpadra lépett Takáts Tamás. A Máté Péter-díjas Karthago zenekar frontembere ismét előadta az Apáink útján című gigaslágert, amivel nem csupán könnyeket csalt a megjelentek szemébe, de közös éneklésre is ösztönözte a tömeget. Takáts Tamással Orbán Viktor országjárásának egy korábbi állomásán beszélgettünk. A zenész elmondta, milyen érzések munkálnak benne, amikor kiléphet a józan és csendes többség elé egy-egy ilyen történelmi jelentőségű eseményen.

Ajándék számomra az a figyelem, ami ezeken az eseményeken rám hárul, miközben az egyik kedvenc Karthago dalomat énekelhetem. 

„Számomra igazi mérföldkő az Apáink útján, hiszen ez volt a legelső dal, amit lemezre énekelhettem, remegőlábú kezdőként. Egy ilyen szeretetközösségben, ami most is körbevett, hatalmas érzés éppen ezt a dalt énekelni” – fogalmazott korábban a Borsnak Takáts Tamás.

2026.03.26.Orbán Viktor_Országjárás_Törökszentmiklós
Takáts Tamás a béke és a biztonság mellett tette le a voksát (Fotó: Mediaworks)

Takáts Tamás: „Ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is”

A zenész-énekes ezután arról is beszélt, hogy szerinte milyen üzenetet hordoz a ma embere számára az Apáink útján című sláger. „Azt hiszem, hogy a hagyományaink őrzésének fontosságát meséli el a csodálatos dalszöveg. Hiszen egy ember mindig abból táplálkozik, amit a szüleitől, nagyszüleitől kapott és hozott. Fontos, hogy a múlt hagyományait mi vezessük át a jövőbe. Éppen ez az egyik fontos tétje az április 12-ei választásnak is. Sorsfordító időket élünk...” - fogalmazott Takáts Tamás

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
