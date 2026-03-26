Egész Törökszentmiklós összegyűlt: kövesd nálunk élőben Orbán Viktor beszédét!

Cikkünk frissül...

Mint ismeretes, Orbán Viktor országjárásának keretein belül több hazai nagyvárosba is ellátogatott, hogy közvetlenül ismertesse a helyiekkel a kormány intézkedéseit és meghallgassa az ott élő emberek véleményét. A miniszterelnök ma esti állomása Törökszentmiklós.

2026.03.26.Orbán Viktor_Országjárás_Törökszentmiklós

Ahogy pedig azt már megszokhattuk, a „Nem leszünk ukrán gyarmat!” üzenettel indult el az törökszentmiklósi Békemenet, amely megelőzte Orbán Viktor csütörtöki beszédét. A miniszterelnök szerdai beszédében mások mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy, ezért április 12-én a Fidesz a biztos választás.

Ha eljön a döntés pillanata, mi a végén jövünk elő. Ez a kampány március 15-én kezdődött, azóta előjöttünk. Az esztergomiak tegnap azt mondták, megnyerik a választást azt üzenik, nyerjék meg önök is

– kezdte felszólalását Törökszentmiklóson Orbán Viktor.

A miniszterelnök azt mondta, aki ebben a választókerületben győz, az nyeri meg a választást. A kormányfő abban reménykedik, hogy az ellenfeleinket támogatók is eljöttek, mert nekik is van mondandójuk. Azt mondta, a nap végén mindnyájan magyarok vagyunk, ezt sohasem szabad elfelejteni. Hozzátette: a kampányban az ellenfeleink támadnak, ócsárolnak, és acsarkodnak.

Üzenjük meg nekik innen: egy hazát nem lehet gyűlöletre építeni. Mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében

– fogalmazott. Azt mondta, nehéz négy év van mögöttünk. Nem mi akartuk a háborút, mégis nekünk kell elszenvedni annak következményeit.

