Orbán Viktor országjárása: "Ha van nemzeti egység, ki tudunk maradni a háborúból"

Orbán Viktor országjárása a március 15-ei Békemenet után kezdődött. Ezúttal Törökszentmiklósra érkezett a miniszterelnök: a Kossuth téren gyűltek össze a nemzeti kormány támogatói. Ahogy a korábbi napokon, ma is rengetegen voltak arra kíváncsiak, miről beszél majd a kormányfő.
A miniszterelnök beszédében emlékeztetett: a magyar nép 2022-ben háborúellenes szövetséget kötött a Fidesz-KDNP-vel. Azonban nem olyan egyszerű feladat Magyarországot kívül tartani a háborún. Nem elég nem akarni a háborút. Emlékeztetett: már az első és a második világháborúból is ki akart maradni az ország - de nem sikerült. Miért sikerült az elmúlt négy évben mégis a kimaradás? Mert 2022-ben példátlan nemzeti egységet mutattak a magyarok a béke mellett - emelte ki a kormányfő.
Ha van nemzeti egység, ki tudunk maradni a háborúból. Ha megosztottak vagyunk, akkor sokkal nehezebb. Ezért arra kérem Önöket, hogy újítsuk meg azt a megállapodást, amit 2022-ben kötöttünk, és újra hozzunk létre egy nemzeti egységet a háborúval szemben!
Kiemelte: mivel történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet is kell aratni!
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
