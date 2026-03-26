Orbán Viktor országjárása: "Ha van nemzeti egység, ki tudunk maradni a háborúból"

Orbán Viktor országjárása a március 15-ei Békemenet után kezdődött. Ezúttal Törökszentmiklósra érkezett a miniszterelnök: a Kossuth téren gyűltek össze a nemzeti kormány támogatói. Ahogy a korábbi napokon, ma is rengetegen voltak arra kíváncsiak, miről beszél majd a kormányfő.

Elképesztő felvétel: sehol egy szabad hely, rengetegen hallgatták Orbán Viktort Törökszentmiklóson

A miniszterelnök beszédében emlékeztetett: a magyar nép 2022-ben háborúellenes szövetséget kötött a Fidesz-KDNP-vel. Azonban nem olyan egyszerű feladat Magyarországot kívül tartani a háborún. Nem elég nem akarni a háborút. Emlékeztetett: már az első és a második világháborúból is ki akart maradni az ország - de nem sikerült. Miért sikerült az elmúlt négy évben mégis a kimaradás? Mert 2022-ben példátlan nemzeti egységet mutattak a magyarok a béke mellett - emelte ki a kormányfő.

Ha van nemzeti egység, ki tudunk maradni a háborúból. Ha megosztottak vagyunk, akkor sokkal nehezebb. Ezért arra kérem Önöket, hogy újítsuk meg azt a megállapodást, amit 2022-ben kötöttünk, és újra hozzunk létre egy nemzeti egységet a háborúval szemben!

Kiemelte: mivel történelmi kihívások előtt állunk, ezért történelmi győzelmet is kell aratni!