BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító: közös fotóval búcsúzik Orbán Viktor Chuck Norristól

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 17:38
Orbán Viktor gyászol: Még a legnagyobb harcosok is hazamennek egyszer

Az egész világot lesújtotta hír, nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris. A színész még csütörtökön került kórházba, majd pénteken délután a családja közölte a szomorú hírt, elhunyt Chuck Norris.

Orbán Viktor egy fotóval is elbúcsúztatta a legendás színészt, Chuck Norrist Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor gyászol: Még a legnagyobb harcosok is hazamennek egyszer

Orbán Viktor korábban már egy videóval elbúcsúzott a színésztől. Ezen az látható, ahogy Chuck Norris a miniszterelnökkel közösen meglátogatta Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik kiképzési bemutatóját. A miniszterelnök erről az emlékezetes látogatásról most egy fotót közölt, amelyen a színész és a kormányfő a TEK-esek körében látható.

Még a legnagyobb harcosok is hazamennek egyszer. Isten veled, Barátom!

- írja a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu