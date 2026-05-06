Baseball sapkás kislány mérgező növények között

5 tavaszi kerti növény, amitől a sürgősségin köt ki a gyerek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 15:15
A legtöbb hobbikertész büszkén posztolja a tavaszi virágokat a kertjéből, sok esetben nem is sejtve, mekkora veszély lapulhat az ágyásukban. Mérgező növények sora rejtőzhet ott, amelyek bárkit képesek megbetegíteni. Mutatjuk azt az 5 növényfélét, amelyet semmiképp se ültess el, ha gyerek van a családban!
Erdei Róbert Arnold
  • A tavaszi kertészkedés rémei lehetnek egyes virágfajták, amelyek mérgezést okozhatnak.
  • Felnőttekre és gyerekekre egyaránt veszélyt jelent öt mérgező növény.
  • Egyes fajták többek között hányást, letargiát, légzési nehézséget és szívleállást okozhatnak.

A hétvégi kertészkedés kiváló kikapcsolódás, amellyel magunk mögött tudhatjuk a szürke hétköznapokat. Sokan boldogan válogatunk a legszebb kerti virágok között az üzletekben, de talán nem is sejtjük, hogy épp egy rendkívül mérgező növényt veszünk le a polcról. Mire kifizetjük a kasszánál, már jegyet is váltottunk a legközelebbi kórházba. Mutatjuk az 5 legveszélyesebb tavaszi virágot!

Szőke kislány mérgező növények között
Mutatjuk a mérgező növényeket, amelyek sose legyenek a gyerekek körül. Illusztráció: 123RF

A kertek rémei: a mérgező növények

Némely virágok hiába néznek ki pompázatosan, komoly mérgezést okozhatnak. A gyerekek imádnak rohangálni a nagymama kertjében, vidáman fogdossák a szirmokat, a leveleket, és mire észbe kapunk, meg is történt a legrosszabb. Egyes virágok ugyanis az egészségünk ellen dolgoznak: némelyik magas vérnyomást, sőt hányást is okozhat. Ha kerti növények után kutatsz, ezt az 5 virágot véletlenül se ültesd el:

  • gyűszűvirág,
  • gyöngyvirág,
  • sisakvirág,
  • leander,
  • hortenzia.

A szívmegállító szépség

A gyűszűvirágnak (digitalis purpurea) igazán látványos, színes harangokra emlékeztető szirmai vannak, csakhogy ennek a növénynek minden része halálos toxinokat tartalmaz. Elég, ha a kisgyerek véletlenül beleiszik a vízbe, amelyben a virágot tartottuk, és máris kész a baj. A mérgezés tünetei szabálytalan szívverés, vérnyomásesés lehet.

Gyűszűvirág vízparton
A gyűszűvirág taccsra vághatja a vérnyomásod. Fotó: Wikipedia

Több mint 40 méregféle egy virágban

Ne tévesszen meg a gyöngyvirág illata és a fehér harangocskái. Amilyen szépek, olyan veszélyesek is: több mint 40 féle szívműködést befolyásoló vegyület koncentrálódik bennük. A gyökereit bárhol képes megvetni, ott is, ahol épp az unokád játszik. Aki megkóstolja, annál homályos látás, lassuló pulzus és hirtelen ájulás jelentkezhet.

Gyöngyvirág
A gyöngyvirág homályos látást okozhat. Fotó: Wikipedia

A növényi „vipera”

A kertek leggonoszabb lakója a sisakvirág. Elég csak hozzáérni, és máris megmérgez. A növényben lévő akonitin felszívódik a bőrön keresztül, emiatt egy ártatlan kerti játék is kórházi kezeléssel végződhet. Hozzáérve zsibbadás, súlyos emésztőrendszeri gondok és légzési nehézség jelentkezhet.

Sisakvirág
A sisakvirág mérgező tünetei közé tartozik a légzési nehézség. Fotó: Wikipedia

A déli gyilkos

A leander a kertek és a teraszok sztárja, miközben minden része iszonyatosan mérgező. A levele, a szára, de még a nyesedék égetésekor keletkező füst is szívkárosító anyagokat tartalmaz, amelyek halálos szívritmuszavart okozhatnak. A leandernek kisgyerek mellett nincs helye az udvarban.

Leander
A leander szívkárosító anyagokat tartalmaz. Fotó: Wikipedia 

A kerted „Cianid-gyára”

Ki ne szeretné a hortenziát? Ez a virág is különösen népszerű, viszont a rügyei és a levelei olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeket a szervezetünk cianiddá alakít át. Nem muszáj feltétlenül eltüntetni a kertből, de ügyelj rá, hogy a totyogós gyereked ne férjen hozzá. Hányást, letargiát és súlyos légzési nehézséget okozhat.

Hortenzia
A hortenzia hányást idézhet elő, ha a szervezetbe jut. Fotó: Wikipedia

Kíváncsi vagy, milyen mérgező növények vannak még? Akkor ezt a videót mindenképp játszd le:

(Aol.com)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
