5 tavaszi kerti növény, amitől a sürgősségin köt ki a gyerek

A hétvégi kertészkedés kiváló kikapcsolódás, amellyel magunk mögött tudhatjuk a szürke hétköznapokat. Sokan boldogan válogatunk a legszebb kerti virágok között az üzletekben, de talán nem is sejtjük, hogy épp egy rendkívül mérgező növényt veszünk le a polcról. Mire kifizetjük a kasszánál, már jegyet is váltottunk a legközelebbi kórházba. Mutatjuk az 5 legveszélyesebb tavaszi virágot!
Némely virágok hiába néznek ki pompázatosan, komoly mérgezést okozhatnak. A gyerekek imádnak rohangálni a nagymama kertjében, vidáman fogdossák a szirmokat, a leveleket, és mire észbe kapunk, meg is történt a legrosszabb. Egyes virágok ugyanis az egészségünk ellen dolgoznak: némelyik magas vérnyomást, sőt hányást is okozhat. Ha kerti növények után kutatsz, ezt az 5 virágot véletlenül se ültesd el:
A gyűszűvirágnak (digitalis purpurea) igazán látványos, színes harangokra emlékeztető szirmai vannak, csakhogy ennek a növénynek minden része halálos toxinokat tartalmaz. Elég, ha a kisgyerek véletlenül beleiszik a vízbe, amelyben a virágot tartottuk, és máris kész a baj. A mérgezés tünetei szabálytalan szívverés, vérnyomásesés lehet.
Ne tévesszen meg a gyöngyvirág illata és a fehér harangocskái. Amilyen szépek, olyan veszélyesek is: több mint 40 féle szívműködést befolyásoló vegyület koncentrálódik bennük. A gyökereit bárhol képes megvetni, ott is, ahol épp az unokád játszik. Aki megkóstolja, annál homályos látás, lassuló pulzus és hirtelen ájulás jelentkezhet.
A kertek leggonoszabb lakója a sisakvirág. Elég csak hozzáérni, és máris megmérgez. A növényben lévő akonitin felszívódik a bőrön keresztül, emiatt egy ártatlan kerti játék is kórházi kezeléssel végződhet. Hozzáérve zsibbadás, súlyos emésztőrendszeri gondok és légzési nehézség jelentkezhet.
A leander a kertek és a teraszok sztárja, miközben minden része iszonyatosan mérgező. A levele, a szára, de még a nyesedék égetésekor keletkező füst is szívkárosító anyagokat tartalmaz, amelyek halálos szívritmuszavart okozhatnak. A leandernek kisgyerek mellett nincs helye az udvarban.
Ki ne szeretné a hortenziát? Ez a virág is különösen népszerű, viszont a rügyei és a levelei olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeket a szervezetünk cianiddá alakít át. Nem muszáj feltétlenül eltüntetni a kertből, de ügyelj rá, hogy a totyogós gyereked ne férjen hozzá. Hányást, letargiát és súlyos légzési nehézséget okozhat.
(Aol.com)
