5 tavaszi kerti növény, amitől a sürgősségin köt ki a gyerek

A tavaszi kertészkedés rémei lehetnek egyes virágfajták, amelyek mérgezést okozhatnak.

Felnőttekre és gyerekekre egyaránt veszélyt jelent öt mérgező növény.

Egyes fajták többek között hányást, letargiát, légzési nehézséget és szívleállást okozhatnak.

A hétvégi kertészkedés kiváló kikapcsolódás, amellyel magunk mögött tudhatjuk a szürke hétköznapokat. Sokan boldogan válogatunk a legszebb kerti virágok között az üzletekben, de talán nem is sejtjük, hogy épp egy rendkívül mérgező növényt veszünk le a polcról. Mire kifizetjük a kasszánál, már jegyet is váltottunk a legközelebbi kórházba. Mutatjuk az 5 legveszélyesebb tavaszi virágot!

Mutatjuk a mérgező növényeket, amelyek sose legyenek a gyerekek körül. Illusztráció: 123RF

A kertek rémei: a mérgező növények

Némely virágok hiába néznek ki pompázatosan, komoly mérgezést okozhatnak. A gyerekek imádnak rohangálni a nagymama kertjében, vidáman fogdossák a szirmokat, a leveleket, és mire észbe kapunk, meg is történt a legrosszabb. Egyes virágok ugyanis az egészségünk ellen dolgoznak: némelyik magas vérnyomást, sőt hányást is okozhat. Ha kerti növények után kutatsz, ezt az 5 virágot véletlenül se ültesd el:

gyűszűvirág,

gyöngyvirág,

sisakvirág,

leander,

hortenzia.

A szívmegállító szépség

A gyűszűvirágnak (digitalis purpurea) igazán látványos, színes harangokra emlékeztető szirmai vannak, csakhogy ennek a növénynek minden része halálos toxinokat tartalmaz. Elég, ha a kisgyerek véletlenül beleiszik a vízbe, amelyben a virágot tartottuk, és máris kész a baj. A mérgezés tünetei szabálytalan szívverés, vérnyomásesés lehet.

A gyűszűvirág taccsra vághatja a vérnyomásod. Fotó: Wikipedia

Több mint 40 méregféle egy virágban

Ne tévesszen meg a gyöngyvirág illata és a fehér harangocskái. Amilyen szépek, olyan veszélyesek is: több mint 40 féle szívműködést befolyásoló vegyület koncentrálódik bennük. A gyökereit bárhol képes megvetni, ott is, ahol épp az unokád játszik. Aki megkóstolja, annál homályos látás, lassuló pulzus és hirtelen ájulás jelentkezhet.

A gyöngyvirág homályos látást okozhat. Fotó: Wikipedia

A növényi „vipera”

A kertek leggonoszabb lakója a sisakvirág. Elég csak hozzáérni, és máris megmérgez. A növényben lévő akonitin felszívódik a bőrön keresztül, emiatt egy ártatlan kerti játék is kórházi kezeléssel végződhet. Hozzáérve zsibbadás, súlyos emésztőrendszeri gondok és légzési nehézség jelentkezhet.