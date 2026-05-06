Bedrogozva támadtak emberekre a HÉV-állomáson: egyikük majdnem belehalt a sérüléseibe

Jókedvűen, a rendőrökkel beszélgetve érkezett szerdán (május 6.) az a két férfi a Fővárosi Törvényszékre, akik a vád szerint 2023. októberében félholtra vertek egy embert a Rómaifürdő HÉV-állomáson. A tárgyalásuk tanúmeghallgatásokkal folytatódott és kamerafelvételek megtekintésével. Megdöbbentő dolgokra derült fény ezúttal is.
A vád szerint Krisztofer és társa, kábítószertől és alkoholtól befolyásolt állapotban. félholtra vertek és kifosztottak egy férfit a Rómaifürdő HÉV-állomáson. Itt találkoztak egyikük barátnőjével, aki végül a helyszínre hívta a sértettet, Attilát. A találkozójuk vitába fulladt, Krisztofer megütötte Attilát, majd ebbe szált bele a támadó haverja is. Amikor a tehetetlen férfi földre került, többször belerúgtak a fejébe, majd átkutatták a zsebeit. Mindezt több járókelő szeme láttára. Őket a bíróság korábban beidézte tanúként, mindegyikük elmondta: sokkoló brutalitást néztek végig. Egyikük arról számolt be, hogy a támadók közül az egyikük azt kiabálta: „Ezt érdemli a kutya!”
A tárgyalás további tanúk meghallgatásával folytatódott, akik szintén a helyszínen voltak a balhé napján. Egyikük elmondta, hogy fodrászhoz tartott éppen, amikor meglátta, hogy Attilából folyik a vér. Ekkor szólt rá a két támadóra, de Krisztofer rá is rátámadt.
Ököllel ütött arcon
– mondta a bíróságon a tanú.
Éppen a fodrászomhoz mentem, amikor megláttam, a verekedést és a vérző arcú férfit. Amikor szólni mertem, akkor a két férfi rám is rám támadt. Az egyikük valamilyen éles tárggyal nyakon akart szúrni, de a kezemmel elhárítottam az ütést. Ezután menekültem a fodrászatba, ahol a fodrászom is a segítségemre sietett. Ő próbálta nyugtatni a két férfit, de semmi sem használt, fékezhetetlenek voltak. Ott is többször meg akart szúrni, de nekem sikerült elhajolnom…
- mondta.
Később hozzátette azt is, hogy az volt a két férfi problémája, hogy beleavatkoztak a dolgukba.
Az, aki le akart szúrni azt mondta, hogy ő bármikor leszúrhat, maximum tíz évre börtönbe kerül, leüli és kint is van. Az volt a bajuk, hogy szólni mertem, amikor láttam a verést
– zárta.
A bíróság a fodrászt is meghallgatta, ő a nagy felfordulásban nem látott szúrótárgyat a támadónál, de azt elismerte, hogy nagyon agresszívak voltak és átadta a hatóság részére az üzlet kamerafelvételeit. Krisztofer és a haverja továbbra sem kíván vallomást tenni. Azonban az előbbi bizalomvesztés miatt megvált az ügyvédjétől, így új kirendelt védőt fog kapni. Az ügyészség az I. rendű terheltet, vagyis Krisztofert különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint társtettesként elkövetett kifosztás bűntettével vádolja. A II. rendű vádlottal szemben pedig életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és társtettesként elkövetett kifosztás bűntette miatt emeltek vádat. A tárgyalásuk szeptemberben folytatódik.
