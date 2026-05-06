Bedrogozva támadtak emberekre a HÉV-állomáson: egyikük majdnem belehalt a sérüléseibe

Jókedvűen, a rendőrökkel beszélgetve érkezett szerdán (május 6.) az a két férfi a Fővárosi Törvényszékre, akik a vád szerint 2023. októberében félholtra vertek egy embert a Rómaifürdő HÉV-állomáson. A tárgyalásuk tanúmeghallgatásokkal folytatódott és kamerafelvételek megtekintésével. Megdöbbentő dolgokra derült fény ezúttal is.

Bedrogozva őrjöngtek a HÉV-állomáson

A vád szerint Krisztofer és társa, kábítószertől és alkoholtól befolyásolt állapotban. félholtra vertek és kifosztottak egy férfit a Rómaifürdő HÉV-állomáson. Itt találkoztak egyikük barátnőjével, aki végül a helyszínre hívta a sértettet, Attilát. A találkozójuk vitába fulladt, Krisztofer megütötte Attilát, majd ebbe szált bele a támadó haverja is. Amikor a tehetetlen férfi földre került, többször belerúgtak a fejébe, majd átkutatták a zsebeit. Mindezt több járókelő szeme láttára. Őket a bíróság korábban beidézte tanúként, mindegyikük elmondta: sokkoló brutalitást néztek végig. Egyikük arról számolt be, hogy a támadók közül az egyikük azt kiabálta: „Ezt érdemli a kutya!”



Késeléssel fenyegettek egy férfit

A tárgyalás további tanúk meghallgatásával folytatódott, akik szintén a helyszínen voltak a balhé napján. Egyikük elmondta, hogy fodrászhoz tartott éppen, amikor meglátta, hogy Attilából folyik a vér. Ekkor szólt rá a két támadóra, de Krisztofer rá is rátámadt.

Ököllel ütött arcon

– mondta a bíróságon a tanú.

Az egyikük ököllel megütötte, míg a másik le akarta szúrni

Éppen a fodrászomhoz mentem, amikor megláttam, a verekedést és a vérző arcú férfit. Amikor szólni mertem, akkor a két férfi rám is rám támadt. Az egyikük valamilyen éles tárggyal nyakon akart szúrni, de a kezemmel elhárítottam az ütést. Ezután menekültem a fodrászatba, ahol a fodrászom is a segítségemre sietett. Ő próbálta nyugtatni a két férfit, de semmi sem használt, fékezhetetlenek voltak. Ott is többször meg akart szúrni, de nekem sikerült elhajolnom…

- mondta.

Később hozzátette azt is, hogy az volt a két férfi problémája, hogy beleavatkoztak a dolgukba.

Az, aki le akart szúrni azt mondta, hogy ő bármikor leszúrhat, maximum tíz évre börtönbe kerül, leüli és kint is van. Az volt a bajuk, hogy szólni mertem, amikor láttam a verést

– zárta.