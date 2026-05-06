„Krisztián kritikán alulian viselkedett” – Így ismerkedett meg Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska

Már 15 éve alkot egy párt Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska. Korábban többször szakítottak, ám egy ideje már az esküvőt tervezgetik. Eddig a nyilvánosságnak nem nagyon beszéltek arról, hogy milyen volt az első találkozás, ám most Zsuzska kivételt tett követőinek. Zámbó Krisztián egy olyan bulira hívta el jelenlegi párját, ahol maga Krisztián is fellépett.

Zámbó Krisztián párja kitálalt az első találkozásukról (Fotó: Szabolcs László)

Zámbó Krisztián nem bírt magával Zsuzska előtt

Anno 16 éve történt. Az interneten ismerkedtünk meg, az elején hónapokig, sőt talán évekig beszélgettünk, aztán meghívott egy buliba, ahol ő lépett fel. Anyukámmal voltam, Krisztián pedig kritikán alulian viselkedett, aranyos volt, zavarban volt, de imádtam

– mesélte el a részleteket Zsuzska.

Ez alapján tehát a modell számára szerelem volt első látásra. Krisztiánnal azóta is tart a szerelem, igaz, néhány szünettel, de a mai napig nagyszerű párt alkotnak ketten. Zsuzska megérzése így nagyszerű volt, mivel a vállalhatatlan viselkedése ellenére úgy tűnik, jól választott.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska igazi álompár lett az évek alatt (Fotó: Mediaworks Archív)

Takács Zsuzska sérülése is őt igazolja

A modell korábban súlyos sérülést szenvedett, ami után sokáig fekvőgipszben volt a lába. Akkoriban többször is elmondta Zsuzska, hogy Krisztián igazi úriemberként viselkedett vele és mindenben segítette a nehéz időszak alatt. Mostanra már sokkal jobban érzi magát Zsuzska, amiről szintén beszámolt követőinek.

Hála Istennek egyre jobban vagyok. Pont tegnap gondolkodtam el azon, hogy mennyire szeretem gyalog szelni a várost és tegnap végre ismét megtehettem. Találkoztam egy barátnőmmel és ilyenkor imádok tömegközlekedni, nézelődni, sétálni. Olyan jó volt újra ennyi idő után

– árulta el Takács Zsuzska.

Korábban úgy nyilatkozott a Borsnak a modell, hogy ha minden jól megy, akkor nem kell többet visszamennie a doktorhoz. Zámbó Krisztián is csak remélni tudja, hogy nem jön közbe semmi, mivel hamarosan elindulnak együtt megünnepelni Krisztián születésnapját.