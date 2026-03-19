Aggódik a világ: szirénázó mentő vitte kórházba Chuck Norrist

Sokkoló hírek érkeztek a tengerentúlról: az élő legenda, Chuck Norris kórházba került. A TMZ értesülései szerint a színészt Hawaii-on, Kauai szigetén érte a hirtelen egészségügyi vészhelyzet az elmúlt 24 órában. Bár a pontos okokat egyelőre sűrű homály fedi, a rajongók világszerte imádkoznak a „legyőzhetetlen” sztárért.
Az eset azért is váratlan, mert a 86 éves ikon kicsattanó formában volt az elmúlt napokban. A sztár egyik barátja közölte, hogy szerdán még kőkeményen edzett a szigeten. Beszéltek telefonon, remek volt a kedve, és folyamatosan viccelődött mint mindig.
Bár a hír ijesztő, a környezete szerint Norris nem adja könnyen magát. A források megerősítették, hogy a színész a körülményekhez képest jól van, és a jókedve a régi. Úgy tűnik, még egy orvosi vészhelyzet sem tudja megtörni azt az acélos akaratot, amiről híressé vált.
A pofonosztó éppen a hónap elején ünnepelte a születésnapját, amit stílusosan egy videóval tett emlékezetessé: a felvételen látszott, ahogy 86 évesen is simán lenyomja az edzőpartnereit.
Most azonban mindenki a hivatalos közleményt várja. Egy biztos: ha valaki képes két vállra fektetni egy betegséget, az Chuck Norris.
