Borzalmas baleset: meghalt egy 12 éves kisfiú, miután beszippantotta egy jakuzzi

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 15:30
Az eset egy egész iskolát sokkolt. Jacuzziban halt meg a 12 éves kisfiú.

Egy családi nyaralás rémálommá vált: egy 12 éves kisfiú életét vesztette egy luxushotel wellnessrészlegében történt tragikus jakuzzi-baleset után.

Hiába próbálták, a kisfiút már nem tudták megmenteni.
Fotó: Forrás: https://patakhotel-visegrad.hu/

A jakuzzi lett a kisfiú veszte

A 12 éves Matteo Brandimarti 2026. április 5-én tartózkodott családjával az olaszországi Pennabilliben található Duca di Montefeltro Hotelben, amikor a hotel jakuzzijában baleset történt. A beszámolók szerint a fiú lábát beszippantotta a víz alatti szívórendszer, miközben a hidromasszázs működésben volt. A helyszínen tartózkodó személyzet leállította a berendezést, és a fiút kiszabadították, azonban addigra körülbelül öt percig a víz alatt rekedt. 

A gyermeket helikopterrel szállították kórházba, ahol életfenntartó gépekre kapcsolták, de az éltmentés nem bizonyult sikeresnek. Néhány nappal később, április 9-én agyhalottnak nyilvánították. A jakuzzi mélysége a jelentések szerint körülbelül 80 centiméter volt. 

A hatóságok jelenleg gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indítottak nyomozást. Három személy, köztük a hotel tulajdonosa, az üzemeltető és a karbantartásért felelős dolgozó ellen folyik nyomozás. A család ügyvédje szerint felmerült a medence szívórendszerének meghibásodása, valamint a biztonsági előírások be nem tartása. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget. Matteo iskolájának igazgatója és a helyi plébános is egy életvidám, segítőkész és szeretett fiúként emlékezett rá.

A család a veszteséget megtörve, de méltósággal viseli, és azt szeretnék, ha a felelősöket felelősségre vonnák minél hamarabb. A fiú szerveit hat másik gyermek megmentésére ajánlották fel. A helyszíni vizsgálatot május 13-ra tervezik, amely során szakértők elemzik a baleset körülményeit, értesült a People. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
