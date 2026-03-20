„Isten veled, Barátom!” - megindító videóval emlékezik Orbán Viktor Chuck Norrisra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 16:07
Így búcsúzik barátjától a miniszterelnök. Orbán Viktor megható videóval búcsúzik Chuck Norristól.

Ahogy arról már beszámoltunk lesújtó hír érte a filmes világot: nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris. A színész a minap került kórházba Hawaiin, pénteken pedig a családja tudatta, hogy Chuck Norris elhunyt.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

A színész néhány évvel ezelőtt járt Magyarországon, akkor találkozott Orbán Viktorral is, akivel ellátogattak a Terrorelhárítás Központ egyik kiképzési bemutatójára. A miniszterelnök most ezzel a videóval emlékezik a Chuck Norrisra.

Isten veled, Barátom!

- fűzte a közösségi oldalán közzétett felvételhez a kormányfő.

 

