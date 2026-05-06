Önként kockáztatná a kiesést az Exatlon sztárja: „Tiszta lelkiismerettel szeretnék bekerülni”

Jövő héten már az Exatlon döntő hetén, az egyéni szakaszban izgulhatunk a Bajnokok és a Kihívók versenyzőiért, így az eheti párbajokon talán az eddigi legnagyobb a tét. Ezt persze a csapatok tagjai is érzik, különösen, hogy a lányok esetében még ma eldől, hogy kik jutnak be az egyéni fordulóba. Az már biztos, hogy Komsa Nikolettnek ma küzdenie kell a bennmaradásért, de az, hogy vegyes párbaj lesz-e, és hogy a három másik Kihívó lány közül ki lesz az ellenfele, egyelőre nem derült ki. Sótonyi Boróka azonban felkészült a legrosszabbra, és úgy áll neki a mai napnak, hogy szinte biztosan küzdenie kell. Erről mesélt most a Borsnak.

Az Exatlon 2026-os évadának szőke bombázója, Sótonyi Boróka úgy érzi, párbaj által kellene a döntőbe jutnia (Fotó: TV2)

Bár Boró tegnap megnyerte a női medáljátékot, így valamivel nyugodtabban állhat neki a mai napnak, a Kihívók öröme nem volt felhőtlen. Amellett, hogy a csajok közötti konfliktus egyre mélyül, mert Komsa Niki és Csóri Dorka látványosan nem örültek csapattársuk sikerének, a végjáték első fordulóját is elvesztették, így Niki már biztosan rajthoz áll ma. Boró szerint pedig szinte nem is kérdés kit választanak majd ellenfelének.

Azt gondolom, hogy abszolút párbajesélyes vagyok, hiszen volt két olyan hetem is, amikor nagyon kevés pontot tudtam hozni a csapatnak. Nagyon egyenes és tisztességes embernek tartom magamat, ezért tiszta lelkiismerettel szeretnék bekerülni az egyéni szakaszra, és szeretném megvívni a harcomat

– vallotta be őszintén a szőke bombázó.

Az Exatlon 5. évadának döntője előtt a Kihívók még nyolcan, míg a Bajnokok csak négyen vannak (Fotó: TV2)

Az Exatlon Kihívója önként vállalkozik

Bár a versenyzők legtöbbje szeretné elkerülni a párbaj helyzetet, különösen a döntő előtt, de Boróka azt sem bánná, ha egy ilyen tisztességes küzdelem által jutna tovább. Sőt, a fiatal Kihívó nemrég már a csapattársai előtt is kijelentette, akár önként is vállalja a párbajt, így számít rá, hogy ezt most „be is hajtják” rajta.

„Egy korábbi héten már jeleztem is a csapat felé, hogy ha párbajszituáció van, akkor éppen ezért vállalkozom párbajozónak. Szerintem erre a mondatomra emlékeznek és abszolút számítok arra, hogy én leszek kiküldve” – mondta ki Boró.

De, hogy valóban így lesz-e arra csak az Exatlon Hungary 2026-os évadának ma esti részéből derül fény, 19:45-től a TV2-n.