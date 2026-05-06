"Bízom benne, hogy a bátyám most már hazajöhet" - Curtis elsírta magát a tárgyaláson

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 15:22
Másodfokon is ítéletet hirdettek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében. Curtis bátyja, Széki Lajos is a vádlottak padján ült. A család végre fellélegezhetett.

Teljesen megtelt szerdán a Fővárosi Ítélőtábla díszterme, hatalmas érdeklődés övezte az egykori focista, Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyét. Az állítólagos elkövetőket - köztük a rapper Curtis bátyját, Széki Lajost -  nem jogerősen ugyanis életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.

Curtis és családtagjai elsírták magukat az ítélet hallatán

Curtis családja fellélegezhet

A korábbi ítéletet dr. Borbás Virág Bernadett, a bírói tanács elnöke hatályon kívül helyezte, amit hatalmas üdvrivalgás fogadott. Curtis és a családtagjai is sírva fakadtak örömükben. Elrendelték, hogy az ügyet a Fővárosi Törvényszék másik bírói tanácsa tárgyalja újra. A vádlottak egyelőre letartóztatásban maradnak.

Az Ítélőtábla indoklása szerint a Fővárosi Törvényszék súlyos eljárásjogi hibát vétett, ami megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. A bírónő órákig sorolta az elsőfokú eljárás és az ítélet indoklásának hiányosságait. 

Curtis a tárgyalás után túláradó örömmel beszélt a Bors újságírójának arról, mennyire nagy kő esett le a szívéről. Édesanyjukkal még nem tudtak beszélni, de üzenetben értesítették a bíró döntéséről.

"A bátyám írt neki egyből. Még nem tudtunk vele beszélni, majd csak most fogom felhívni. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Annak is örülök, hogy a bíróság végre átnézte az ügyet és több órán keresztül bírálta az elsőfokot és hogy hogy lett átvizsgálva ez az ügy. Sehogy. Bízom benne, hogy a bátyám most már hazajöhet" - fogalmazott boldogan Curtis.

