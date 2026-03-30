Felavatták a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága új székhelyét Budapesten

A hétfői ünnepség elején Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlői szavait.
Nagy megtiszteltetés egy ország számára, ha fővárosát egy világszervezet választja székhelyéül. Ennél is szívmelengetőbb, hogy a siket sportolókat képviselve önök egy rendkívül nemes küldetést valósítanak meg, amelynek mostantól Budapest lesz a központja. Meggyőződésem, hogy remek döntést hoztak! Mi, magyarok ugyanis nemcsak szeretjük a sportot, de nemzeti önbecsülésünk fontos részének tartjuk. Ahogy a sport mindenkié, úgy az a büszkeség is közös, amellyel sportolóinknak az olimpiákon, paralimpiákon, siketlimpiákon nyújtott teljesítményét elismerjük
- írta a kormányfő.
Ugyanakkor legalább ennyire jó látni, hogy az önök döntése annak az áldozatos munkának is szól, amelyet a magyar edzők, szakemberek és civilek hosszú ideje végeznek itthon a siket sportolókért. Éppen ezért vagyok biztos abban, hogy a most megnyíló iroda - Kósa Ádám elnök úr vezetésével - nemcsak adminisztratív központ lesz, hanem egy bátor és elkötelezett közösség otthona, amelynek tagjai egy emberként szolgálják majd a siket sportolókat, tovább erősítve az esélyegyenlőség kultúráját az egész világon
- fogalmazott Orbán Viktor, aki köszöntötte az ICSD-t Magyarországon és sok sikert kívánt a munkájához.
Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérütek Szövetségének elnöke emlékeztetett, hogy az új székhelyre pályázatot írt ki az ICSD, ezt a magyar kormány támogatásával, két év előkészítő munka után nyerték el tavaly. A kormány anyagi támogatást nyújt az iroda működéséhez is - tette hozzá.
Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte: itthon a sport 2010 óta stratégiai ágazat, s a közösségi, valamint versenysport fejlesztése mellett fontos cél, hogy a sportdiplomácia területén is erősödjön Magyarország.
Hisszük, hogy a magyar sport hozzá tud járulni a nemzetközi sport fejlődéséhez is. Köszönjük a bizalmat, bízom benne, hogy Magyarország jó házigazda lesz
- mondta az ICSD jelenlévő elnökségi tagjainak a politikus, támogatásáról biztosítva a szervezetet.
Az ICSD a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) társszervezete, mely 1924-as alapítása óta szervezi a siketek nemzetközi sporteseményeit. Tavaly volt a 25. nyári, jövőre lesz a 21. téli siketlimpia.
Fürjes Balázs, a NOB állandó tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság esélyegyenlőségi bizottságának tagja kiemelte, hogy Budapestet egyre több nemzetközi sportszövetség tekinti otthonának, példaként említette a Nemzetközi Judo Szövetséget, a Nemzetközi Kajak-Kenu szövetséget, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséget (FINA) és a sport tisztaságát felügyelő ITA európai központját.
Fontosnak tartjuk, hogy a sport mindenki számára elérhető legyen. Sportesemények kapcsán Magyarországon soha egyetlen vízumot nem utasítottak vissza, mindenkit örömmel fogadnak. Budapesten mindenki otthon érezheti magát
- hangsúlyozta.
Az ICSD-t 2022 óta elnökként irányító Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár emlékeztetett, hogy a szervezet 1924-es alapításánál Magyarország is ott volt. Mint mondta, a szervezet jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt száz évben, szoros és gyümölcsöző kapcsolatban állnak az olimpiai mozgalommal, most pedig újabb kitörési ponthoz érkeztek. Jelezte, hogy a fogyatékossággal élők között a siketlimpia a paralimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye.
A jelenlévők - többek között három magyar siketlimpiai érmes, a curlinges Kiss Anett, az atléta Gál Nikolett és az úszó Boros Tamara társaságában - az ünnepség végén átvágták az avatást szimbolizáló szalagot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.