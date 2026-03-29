Nyitrai Zsolt: Most ki kell állnunk közösen azért, hogy a sport továbbra is stratégiai ágazat maradjon!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 10:28
sportTisza Párt
A miniszterelnök főtanácsadója fontos üzenettel jelentkezett.
Védjük meg a magyar sportot! - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Nyitrai Zsolt. 

A miniszterelnök főtanácsadója így folytatta:

A Tisza Párt gazdasági vezetője világossá tette, hogy változtatni akar a magyar sport támogatásán. Úgy fogalmazott, hogy túl sok pénzt fordít Magyarország a sportra. Azonban mindannyian tudjuk, hogy ma Magyarországon soha ennyi lehetőség nem állt még a fiatalok előtt – modern létesítmények, mindennapos testnevelés, elérhető sportolás.

A sporttámogatási rendszer megszüntetése súlyos következményekkel jár:

  • sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek, sportlétesítmények zárnának be.
  • és egész sportközösségek szűnnének meg.

Hozzátette, hogy a sport ma már nem kiváltság. A sport a mindennapjaink része. A TAO-támogatásoknak köszönhetően tömegek kezdtek sportolni, a rendszer a családok válláról is terhet vesz le, valamint Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté vált.

Most ki kell állnunk közösen azért, hogy a sport továbbra is stratégiai ágazat maradjon! Mutassuk meg, hogy büszkék vagyunk sportolóinkra és eredményeinkre!

- fogalmazott. 

Végzetül pedig kijelentette:

Csatlakozz te is, és támogasd aláírásoddal a magyar sportot: www.nemzetisport.hu/sportpeticio

Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

 

