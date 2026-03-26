Elképesztő videón Orbán Viktor munkabírása – kiderült, hogy érkezett meg Törökszentmiklósra: „Benzinkútról benzinkútra”

Sűrű napja volt Orbán Viktornak, aki délelőtt még Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján, este pedig már országjárásának következő állomásán, Törökszentmiklóson állt színpadra.
Az utazásról pedig most meg is osztott egy videót, amelyben többekkel is beszédbe elegyedik egy benzinkúton.
Benzinkútról benzinkútra. Egy gyors megálló és már itt is vagyok veletek! Hajrá, Törökszentmiklós!
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
