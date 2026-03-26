Orbán Viktor: A fiatalok világszínvonalú jövőt írnak

Több mint ötven szakmában csaknem kétszáz diák méri össze tudását a XIX. Szakma sztár fesztiválon 2026. március 26–27-én Budapesten - írja a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét azzal kezdte, e rendezvény minden évben fix pont a naptárában, szerinte a fiatalok világszínvonalú jövőt írnak, és senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért ő is dolgozott. A jövő fiatalok és idősek közös ügye. Nagy büszkeségre adnak okot az Euroskills versenyen elért magyar helyezések.

Ezt mondta el Orbán Viktor

Szavaiból kiderült, mindenre szükség van: vannak modern szakmák, vagy pedig olyan időtállók, mint a fodrász vagy a virágkötő.

Jó lóra tettünk, amikor a kamarával együttműködésben erősítettük meg a szakképzést

− fogalmazott a duális képzésről.

Most számít, mit csinálnak a fiatalok, mihez kezdenek a saját életükkel, a világ ugyanis a szemünk láttára alakul át, a bevett szokások, megoldások kérdőjelessé válnak, átalakul a munkaerőpiac. Egyre nehezebb energiához jutni

− utalt a jelen helyzetre. Hozzátette, a terrorizmusra és a háborúra gondolva felértékelődik a biztonság, a közel-keleti harcok ugyanis migrációs hullámot is jelenthetnek.

Magyarország jövője a munka minőségén múlik, az átalakulás egyszerre hoz lehetőségeket és veszélyeket

− hangsúlyozta Orbán Viktor, üzenve a fiataloknak, ha a legjobbak lesznek a szakmájukban, azzal a haza és a gazdaság is sikeres lesz.

Rendezzék be a jövőjüket, ugyanis kimaradunk a háborúból, megvédjük és megtartjuk, amink van

− zárta gondolatait.

Mi dönti el egy ország jövőjét? A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, mert azok döntik el, akik képesek értéket teremteni a tudásukkal

– kezdte köszöntőjét Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Amit ma látunk, nem egyéni teljesítmény, közös siker, tanároké, mestereké, családoké, támogatóké is. A nemzetközi rangsor igazolta, a duális képzés valódi piacképes tudást ad a fiataloknak.

Kiemelte a szemlélet jelentőségét, miszerint nem a munka minőségében vagy a tanulmányokban mutatkozik meg a különbség, hanem abban, amit az egyén hozzátesz. A jövőt a gondolkodás határozza meg hibákról, kihívásokról és minden egyébről.