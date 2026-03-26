Orbán Viktor: A fiatalok világszínvonalú jövőt írnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2026. március 26. 11:43
Orbán Viktor a Szakma sztár fesztivál megnyitóján mondott beszédet.
Több mint ötven szakmában csaknem kétszáz diák méri össze tudását a XIX. Szakma sztár fesztiválon 2026. március 26–27-én Budapesten - írja a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét azzal kezdte, e rendezvény minden évben fix pont a naptárában, szerinte a fiatalok világszínvonalú jövőt írnak, és senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért ő is dolgozott. A jövő fiatalok és idősek közös ügye. Nagy büszkeségre adnak okot az Euroskills versenyen elért magyar helyezések.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ezt mondta el Orbán Viktor

Szavaiból kiderült, mindenre szükség van: vannak modern szakmák, vagy pedig olyan időtállók, mint a fodrász vagy a virágkötő. 

Jó lóra tettünk, amikor a kamarával együttműködésben erősítettük meg a szakképzést 

− fogalmazott a duális képzésről.

Most számít, mit csinálnak a fiatalok, mihez kezdenek a saját életükkel, a világ ugyanis a szemünk láttára alakul át, a bevett szokások, megoldások kérdőjelessé válnak, átalakul a munkaerőpiac. Egyre nehezebb energiához jutni

 − utalt a jelen helyzetre. Hozzátette, a terrorizmusra és a háborúra gondolva felértékelődik a biztonság, a közel-keleti harcok ugyanis migrációs hullámot is jelenthetnek. 

Magyarország jövője a munka minőségén múlik, az átalakulás egyszerre hoz lehetőségeket és veszélyeket

 − hangsúlyozta Orbán Viktor, üzenve a fiataloknak, ha a legjobbak lesznek a szakmájukban, azzal a haza és a gazdaság is sikeres lesz. 

Rendezzék be a jövőjüket, ugyanis kimaradunk a háborúból, megvédjük és megtartjuk, amink van

− zárta gondolatait.

Mi dönti el egy ország jövőjét? A válasz sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk, mert azok döntik el, akik képesek értéket teremteni a tudásukkal 

– kezdte köszöntőjét Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Amit ma látunk, nem egyéni teljesítmény, közös siker, tanároké, mestereké, családoké, támogatóké is. A nemzetközi rangsor igazolta, a duális képzés valódi piacképes tudást ad a fiataloknak.

Kiemelte a szemlélet jelentőségét, miszerint nem a munka minőségében vagy a tanulmányokban mutatkozik meg a különbség, hanem abban, amit az egyén hozzátesz. A jövőt a gondolkodás határozza meg hibákról, kihívásokról és minden egyébről.

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint jó látni, hogy az agrárszakmák is megmérethetik magukat, az elinduláshoz szükséges segítségek között pedig a diákhitelt, a munkáshitelt és az anyák szja-mentességet említette. A cél évezredek óta változatlan: élelmiszert előállítani − mondta a mezőgazdasági szakmáról, ami nem csupán a fizikai munkáról szól már, ugyanakkor a technológia mellé ugyanúgy elengedhetetlen továbbra is az emberi tudás.

A Szakma sztár fesztivál programkínálatában idén is kiemelt szerepet kap az interaktivitás és a személyesen megtapasztalható, élményalapú bemutatók sora. A rendezvénynek a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központ ad otthont. A megmérettetésre csaknem kétszáz fiatal érkezett 18 vármegyéből, a szervező idén is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
