Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milliókat venne ki a magyar családok zsebéből Ukrajna újjáépítése

Ukrajna Helyreállítási Konferencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 17:55
Ursula von der LeyenVolodimir ZelesznkijmaffiaállamEU-s befizetési kötelezettség
Január végén Svájcban fog találkozni egymással több európai vezető, az amerikai elnök és Zelenszkij, ahol az lesz a téma, hogy aláírják-e a 800 milliárd dolláros megállapodást. Ennyi pénzt követel ugyanis Ukrajna, hogy talpra álljon a háború után. Menczer Tamás kiszámolta: minden egyes magyar családnak 1,3 millió forintot kellene Ukrajnába küldeni, hogy teljesüljön Ursula von der Leyenék terve. Ha a Tiszán múlik, így is lesz.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij még decemberben egy sajtótájékoztatón vázolta a tervet, miszerint 800 milliárd (!) dollárra lenne szükségük, hogy "a gazdaságot fellendítsék, a munkahelyeket helyreállítsák, és hogy az élet visszatérjen Ukrajnába" — fogalmazott. Brüsszel rögtön ráharapott a csontra, Ursula von der Leyen biztosította is az ukrán vezetőséget, hogy rajtuk nem fog múlni, összeszedik a pénzt. De mégis honnan? Hát az uniós polgároktól, vagyis tőlünk. 

Ursula von der Leyen kijelentette, hogy Európa legfontosabb feladata Ukrajna támogatása
Ursula von der Leyen kijelentette, hogy Európa legfontosabb feladata nem az európai mezőgazdaság, vagy az európai családok erősítése, hanem Ukrajna támogatása Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétette azt az uniós jelentést, amiben a brüsszeli elit már precízen ki is dolgozta, hogy pontosan hogyan fogja teljesíteni Ukrajna követeléseit. 

A jelentés szerint Magyarországnak 9 milliárd dollárt, vagyis 3 ezer milliárd forintot kellene beleadni a közösbe.

Pedig Ukrajna az orosz-ukrán háború kirobbanása óta már eddig is háromszor annyi pénzt kapott Brüsszeltől, mint Magyarország a 2004-es uniós csatlakozása óta. Úgy, hogy Ukrajna nem is az EU tagja.

Mit jelent a gyakorlatban 9 milliárd dollár?

Ukrajna követelése olyan mértékű, hogy azt ép ésszel alig lehet felfogni, de Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy szemléletes példával megpróbálta lehozni a mindennapi élet szintjére. 

Magyarország akkor tudná befizetni a rá eső részt, ha minden magyar családtól 1,3 millió forintot elvennének, hogy azt Ukrajnába küldhessék.

Ezt ugye senki nem gondolhatja komolyan. Illetve de, a Tisza. 

Magyar Péter pártja ugyanis úgy ugrál, ahogy Brüsszel fütyül, ezért is akarják von der Leyenék mindenképp az ország élére juttatni Magyart. A mentelmi joga miatt Magyar Péter végképp Brüsszel kezében van és ezt pontosan tudja is. 

Ezért dolgozták ki a több száz oldalas Tisza-adóról szóló dokumentumot, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy százmilliókat szedjenek ki a magyar emberek zsebéből és tovább küldhessék azt Brüsszelnek.

Hogyan szedné össze a Tisza az összeget, amit Ursula von der Leyen követel?

Képzett megmondóembereik sokszor, sok helyen szólták már el magukat arról, hogy a nyugdíjasok túl sok pénzt kapnak, a 13. és 14. havi nyugdíj pedig szerintük pénzkidobás. De nem csak az időseket, az özvegyeket is megsarcolnák az özvegyi nyugdíj megadóztatásával. A családok is áldozatul esnének: elvennék a családtámogatást, az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, az otthonteremtési támogatásokat és még hosszan lehet sorolni. 

Tehát mindaz a pénz, ami ma a magyar emberek zsebében van, átvándorolna egy idegen országba, egy idegen háborúba.

Na és mi van a maffiával?

Nemrég attól volt hangos a nemzetközi sajtó, hogy rengeteg EU-s pénz kötött ki az ukrán maffia zsebében

Azt a pénzt, amit az unió a háború finanszírozására, a katonák élelmezésére küldött, az ukrán háborús maffia saját luxuséletére fordított.

Miamiban található luxus nyaralók, Monaco kikötőiben parkoló luxusyachtok és arany wc-k — ezek váltak a háborús maffia szimbólumává. Bár néhány korrupt vezetőt azóta eltávolítottak a posztjáról, sőt volt, aki külföldre szökött, a botrány nem csitul, ugyanis sokkal többen lehetnek érintettek a korrupcióban, mint az elsőre gondoltuk volna. Mi a garancia tehát arra, hogy a magyar emberektől elvett pénzéből nem új arany wc-k épülnének?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu