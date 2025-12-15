Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A Tisza Párt tanácsadója a tervezett adóemelésükről: Ha fenik a kést, a malacnak nem kell megmondani, mi jön

Tisza-adó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:20
Tisza PártBod Péter Ákos
A Tisza Párt tanácsadója, Bod Péter Ákos disznóvágáshoz hasonlítja az adóemelést. Elképesztő videó.

„Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, hogy anélkül, hogy most előreszaladnánk, és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni.”

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt.

Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője mondta mindezt a Belvárosi Szabadegyetemen, december 9-én. Mutatjuk:

A 24.hu-nak adott interjújában Bod Péter Ákos azt mondta, hogy bölcs dolog eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. A szakértő saját bevallása szerint korábban egyébként egyeztetett a Tisza szakmai stábjával a több­kulcsos szja kérdésében. A volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond, elevenítette fel a Magyar Nemzet. Bod Péter Ákos tehát felsorakozott azok közé, akik arról beszélnek, jobb eltitkolni a Tisza adóemelési terveit, mert belebukhatnak – írja a Ripost.

