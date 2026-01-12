Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj - az, amit a Tisza eltörölne

A kormány a munkáját alapvetően a párbeszédre alapozza, nincs ez máshogy az idősek tekintetében sem. Pontosan ebből a célból hozták létre az Idősek Tanácsát 2016-ban, aminek elnöke a mindenkori miniszterelnök, vagyis jelenleg Orbán Viktor, alelnöke pedig Koncz Zsófia államtitkár. A 12 tagból álló tanács javaslatokkal, problémafelvetésekkel támogatja a kormány munkáját, a cél pedig közös: méltó élet az időskorúaknak. A tanács tagja Kusovszky Imréné is, aki szerint a 13. havi nyugdíj egy hatalmas segítség, amire pedig a Tisza készül, az felháborító.
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a TV2 Mokka hétfő reggeli adásában arra emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíjat korábban a baloldal eltörölte, a kormány viszont úgy döntött, hogy az időseknek sokkal több megbecsülés jár.
Amíg 2010-ben az átlag nyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végén ez már több mint 246 ezer forint.
De nem csak a nyugdíjak összege emelkedett, hanem az extra juttatások is. Igazán erős lesz például a február, ugyanis a februári nyugdíjjal egy időben érkezik a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi első részlete is.
Míg a kormány egyértelműen az idősek oldalán áll, addig a Tisza Párt ugyanazt tenné, mint azelőtt a baloldal.
Ez nem csak üres feltételezés, maguk a tiszások szólták el magukat, amikor arról beszéltek, hogy valójában nincs szükség 13. havi nyugdíjra, mert az túl drága az államnak.
A 14. havi nyugdíjról nem is beszélve. Ha már a 13. havit is sokallják, nyilván nem vezetnének meg még egy havi plusz juttatást.
Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja is tart ettől. Az idős hölgy egy 450 fős nyugdíjas bizottságnak is az elnöke, ahol rendszeresen beszélget nyugdíjas társaival.
Mindenki fel van háborodva. Egyszerűen az, hogy az egész életünket ledolgoztuk, letettünk valamit az asztalra és adóztunk is és akkor most még a Tisza meg akarja adóztatni a nyugdíjunkat. Ezt egyáltalán nem szeretnénk, emiatt nagy most a felháborodás
— vélekedik az idős hölgy.
Csak egy kis számolás: Tisza-adó legkevesebb mínusz 30 ezer forintot jelentene a nyugdíjasok esetében, vagyis a Tisza egy évben minimum 360 ezer forintot venne ki a nyugdíjasok pénztárcájából.
Nyitrai Zsolt szerint a téli hidegekben is rengeteg idős számára volt hatalmas segítség a Gondosóra. Volt, akinek egy esés, sérülés során segített, azáltal, hogy értesítette a mentős szolgálatot, de előfordult olyan is, hogy idős, egyedül élő hölgy kért segítséget a diszpécsertől, amiért elfogyott a tüzelője, és félt, hogy ki fog hűlni a saját otthonában.
Én a következőt tudnám tanácsolni a 65 év felettieknek. Akinek még nincs Gondosórája az regisztráljon és ingyenesen, gyorsan megkapja, akinek pedig van, az aktiválja, töltse fel, mert ez a kormány által nyújtott ingyenes szolgáltatás a hóban, fagyban is komoly segítséget tud nújtani
— hangsúlyozta a főtanácsadó.
