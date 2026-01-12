Februárban érkezik a 13. havi nyugdíj - az, amit a Tisza eltörölne

A kormány a munkáját alapvetően a párbeszédre alapozza, nincs ez máshogy az idősek tekintetében sem. Pontosan ebből a célból hozták létre az Idősek Tanácsát 2016-ban, aminek elnöke a mindenkori miniszterelnök, vagyis jelenleg Orbán Viktor, alelnöke pedig Koncz Zsófia államtitkár. A 12 tagból álló tanács javaslatokkal, problémafelvetésekkel támogatja a kormány munkáját, a cél pedig közös: méltó élet az időskorúaknak. A tanács tagja Kusovszky Imréné is, aki szerint a 13. havi nyugdíj egy hatalmas segítség, amire pedig a Tisza készül, az felháborító.

Már nem kell sokat várni, jövő hónapban érkezik a 13. havi nyugdíj. Így a nyugdíjasok dupla összeget fognak kapni februárban, sőt, még a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják

A Fidesz 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a TV2 Mokka hétfő reggeli adásában arra emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíjat korábban a baloldal eltörölte, a kormány viszont úgy döntött, hogy az időseknek sokkal több megbecsülés jár.

Amíg 2010-ben az átlag nyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végén ez már több mint 246 ezer forint.

De nem csak a nyugdíjak összege emelkedett, hanem az extra juttatások is. Igazán erős lesz például a február, ugyanis a februári nyugdíjjal egy időben érkezik a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi első részlete is.

A Tisza nem lehetőséget, hanem komoly veszélyt jelent a nyugdíjasok számára: a 13. havi nyugdíjat is eltörölné

Míg a kormány egyértelműen az idősek oldalán áll, addig a Tisza Párt ugyanazt tenné, mint azelőtt a baloldal.

Ez nem csak üres feltételezés, maguk a tiszások szólták el magukat, amikor arról beszéltek, hogy valójában nincs szükség 13. havi nyugdíjra, mert az túl drága az államnak.

A 14. havi nyugdíjról nem is beszélve. Ha már a 13. havit is sokallják, nyilván nem vezetnének meg még egy havi plusz juttatást.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja is tart ettől. Az idős hölgy egy 450 fős nyugdíjas bizottságnak is az elnöke, ahol rendszeresen beszélget nyugdíjas társaival.

Mindenki fel van háborodva. Egyszerűen az, hogy az egész életünket ledolgoztuk, letettünk valamit az asztalra és adóztunk is és akkor most még a Tisza meg akarja adóztatni a nyugdíjunkat. Ezt egyáltalán nem szeretnénk, emiatt nagy most a felháborodás

— vélekedik az idős hölgy.