A múlt héten kiszivárogtak a Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek a vállalkozásokat is érintenék, főként a KKV szektort. A Tisza-adóról és annak a vállalkozásokra gyakorolt hatásáról Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó beszélt a Mokka péntek reggeli adásában.

A Tisza-adó térdre kényszeríti a vállalkozásokat

A Tisza-adó súlyosabb megszorításokat tartalmaz, mint a Bokros-csomag

A családokat érintő megszorítások összegét 1300 milliárd forintra mérik, a vállalkozásokat sújtó rész, az pedig 3700 milliárd. Tehát ez a kettő együtt 5000 milliárd forintot jelent.

Akik már 1995-ben Bokros-csomag idején is éltek és emlékeznek, azok tudják, hogy az is egy nagyon komoly csapást jelentett a családokra, vállalkozásokra is, de az akkor "csak" 130 milliárd forintnyi volt, ha ezt most jelenértéken átszámítjuk mostani forintértékre, akkor is 877 milliárd forint.

– emlékeztetett Szalai Piroska, majd hozzátette, hogy amit ebben az anyagban látunk, olvashatunk, az legalacsonyabb vagy legkisebb számítás szerint is legalább ötszöröse lenne annak, amit a Bokros-csomag idején meg kellett átélni.

Annak idején '95-96-ban azok az intézkedése, azok 17%-os reálkereset csökkenést produkáltak két év alatt. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek a pénztárcája egyötödével kevesebbet ért vásárlóerő szinten alapvetően.

– mondta.

A KKV-szektort érné a legnagyobb csapás

A KKV-szektor az egyik legnagyobb foglalkoztató, aminek a legfontosabb szerepe a gazdaságban az, hogy a versenyszféra foglalkoztatottjainak kétharmada náluk dolgozik.

Tehát a családjaink kétharmada, háromnegyede az a kkv szektor megszorításain keresztül is még negatívan fogja megélni ezeket az intézkedéseket, meg azon az oldalon keresztül is, amit egyébként látunk a magánemberek adóztatásával. A progresszív adórendszer mindenkinek többet vesz ki a zsebéből.

– magyarázta a miniszterelnöki főtanácsadó.

A családi kedvezmények csökkentése, illetve az édesanyáknak és a fiataloknak szóló mentességek megszüntetése az szintén többet vesz ki, de ez a normál, tehát a magánemberek oldala. Ehhez jön még az az oldal, ami a vállalkozásokat sújtja. Új járuléktípusokat vezetnek be. Egy olyan adóról is beszélnek, ami akkora lenne, mint a helyi iparűzési adó háromnegyede pluszban.

– tette hozzá