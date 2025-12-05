Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A Tisza-adó súlyosabb megszorításokat tartalmaz, mint a Bokros-csomag

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 09:02
Kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági programjának több részlete, amelyek súlyos terheket róhatnak a családokra és különösen a hazai kis- és középvállalkozásokra. A Tisza-adó a szakértők szerint minden eddiginél nagyobb megszorításokat hozhat, hatása pedig akár a Bokros-csomagot is meghaladhatja.

A múlt héten kiszivárogtak a Tisza Párt gazdasági tervei, amelyek a vállalkozásokat is érintenék, főként a KKV szektort. A Tisza-adóról és annak a vállalkozásokra gyakorolt hatásáról Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó beszélt a Mokka péntek reggeli adásában. 

A családokat érintő megszorítások összegét 1300 milliárd forintra mérik, a vállalkozásokat sújtó rész, az pedig 3700 milliárd. Tehát ez a kettő együtt 5000 milliárd forintot jelent.

Akik már 1995-ben Bokros-csomag idején is éltek és emlékeznek, azok tudják, hogy az is egy nagyon komoly csapást jelentett a családokra, vállalkozásokra is, de az akkor "csak" 130 milliárd forintnyi volt, ha ezt most jelenértéken átszámítjuk mostani forintértékre, akkor is 877 milliárd forint.

– emlékeztetett Szalai Piroska, majd hozzátette, hogy amit ebben az anyagban látunk, olvashatunk, az legalacsonyabb vagy legkisebb számítás szerint is legalább ötszöröse lenne annak, amit a Bokros-csomag idején meg kellett átélni.

Annak idején '95-96-ban azok az intézkedése, azok 17%-os reálkereset csökkenést produkáltak két év alatt. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek a pénztárcája egyötödével kevesebbet ért vásárlóerő szinten alapvetően.

– mondta. 

A KKV-szektort érné a legnagyobb csapás

A KKV-szektor az egyik legnagyobb foglalkoztató, aminek a legfontosabb szerepe a gazdaságban az, hogy a versenyszféra foglalkoztatottjainak kétharmada náluk dolgozik.

Tehát a családjaink kétharmada, háromnegyede az a kkv szektor megszorításain keresztül is még negatívan fogja megélni ezeket az intézkedéseket, meg azon az oldalon keresztül is, amit egyébként látunk a magánemberek adóztatásával. A progresszív adórendszer mindenkinek többet vesz ki a zsebéből.

– magyarázta a miniszterelnöki főtanácsadó. 

A családi kedvezmények csökkentése, illetve az édesanyáknak és a fiataloknak szóló mentességek megszüntetése az szintén többet vesz ki, de ez a normál, tehát a magánemberek oldala. Ehhez jön még az az oldal, ami a vállalkozásokat sújtja. Új járuléktípusokat vezetnek be. Egy olyan adóról is beszélnek, ami akkora lenne, mint a helyi iparűzési adó háromnegyede pluszban.

– tette hozzá 

Steiner Attila államtitkár is említette, hogy 32%-os áfa fizetési kötelezettség lenne, minden 1600 köbcenti felett lévő autóra. 

Szerintem nincs olyan vállalkozás, akinek ne lenne nagyobb autója. Ha van autója, akkor annál 1600-nál nagyobb szokott lenni, mert azzal nagyon picikével azért a vállalkozások nem igazán tudnak munkát végezni. 

- hívta fel a figyelmet Szalai Piroska.

Mindenkit érintene a Tisza megszorító csomagja

A nyugdíjrendszer is érintett lenne a Tisza csomag alapján, mivel özvegyi nyugdíjakat megadóztatnák, és elvennék 20%-át a mostani nyugdíjaknak. Sőt, a megváltozott munkaképességűek is ugyanebbe a csoportba tartoznak azoknak a juttatásaiból is elvennének. Emellett pedig , amíg a kormány  13-14. havi nyugdíjakat ad, addig a Tisza elvenne több mint kéthavit a nyugdíjasoktól. Valamint a nyugdíjrendszert is átalakítanák, ez viszont már a munkáltatói oldalt, köztük a kkv-kat is sújtaná. 

A kiadványból az olvasható ki, hogy ahogy kormányra jutnának, azonnal végrehajtanák ezeket az intézkedéseket. Tehát ezt rögtön éreznék a családok, a bőrükön, főként a  jövő év második félévétől, hogyha Magyar Péterék kerülnének hatalomra, akkor már ezeknek az intézkedéseknek a bevezetése elindulna. 

Ez egy akkora hatalmas összeg, amiből egy évig él a magyar egészségügy, a gyógyszertámogatásokat tekintve minden egyéb is. Ez egy óriási összeg. Ehhez mérhető olyan intézkedéseket nem találunk, ami azt mutatná, hogy ezt a pénzt mire költik. Tehát nagyon könnyen el lehet képzelni, ismerve a brüsszeli híreket, hogy ezek a pénzek nem is biztos, hogy itt maradnának Magyarországon. Na most, hogyha nem itt maradnának, akkor Brüsszel, Ukrajna kit fogunk finanszírozni a családjaink helyett? 

- tette fel a kérdést Szalai Piroska.

 

