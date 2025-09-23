Orbán Viktor: Brüsszel fogott embere Magyar Péter! Helytartó szeretne lenni...

Ezt posztolta a miniszterelnök:
Az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők, Salis esetében még lehet erre reális esély.
Az EP szakbizottsága három kérelem alapján tárgyalta és szavazott Magyar Péter európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Mint az Euronews írta,
A bizottság ennek fényében ajánlást fogalmaz meg arról a parlamentnek, hogy jóváhagyják vagy elutasítsák-e a mentelmi jog felfüggesztését. A hét kérelem közül három Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére vonatkozott, de rajta kívül Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, valamint Ilaria Salis, a magyarországi antifa-bűncselekményben érintett olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazott a bizottság. A fennmaradó két kérelem Michał Dworczykra és Daniel Obajtekre vonatkozott, akik mindketten a lengyel konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt tagjai, és mindkettejükkel szemben nyomoznak a lengyel hatóságok.
Magyar Péter esetében a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó első kérelmet a magyar legfőbb ügyészség küldte el, és azokkal a vádakkal kapcsolatos, amelyek szerint Magyar a Dunába dobta egy férfi telefonját, miután egy budapesti szórakozóhelyen összeveszett vele, amiért az illető filmezte őt. A másik ügyet a költségvetési csalással vádolt korábbi parlamenti képviselő, Simonka György indította Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, a harmadik bírósági ügy pedig szintén egy rágalmazás, melyet a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezett a Tisza Párt vezetője ellen.
A keddi délelőtti ülésen az Euronews értesülései szerint
Mindezt több másik forrás is megerősítette az Euronews-on kívül a sajtóban és a közösségi médiában. Magyar és Dobrev kérelmei esetében cikkünk megjelenésekor még nem lehet tudni arról, hogy milyen szavazati arány mellett döntöttek erről a bizottsági tagok. Ez egyedül Ilaria Salis esetében derült ki nem sokkal a döntés után, nála csak egyetlen szavazaton múlt a határozat: a bizottság 13 tagja szavazott a mentelmi jogának felfüggesztése ellen, miközben 12-en támogatták az Euractiv szerint (a külföldi sajtót egyébként a híradások alapján Salis ügye sokkal jobban foglalkoztatja, mint Magyaré).
Az MTI által közölt információk szerint Magyar Péter esetében hét bizottsági tag támogatta a mentelmi jogának felfüggesztését, míg 18 EP-képviselő ellenezte azt].
Ha egy képviselő mentelmi jogát felfüggesztik, akkor a nemzeti hatóságok saját hatáskörben bírósági eljárást indíthatnak az adott személy ellen, de mandátumát továbbra is megtarthatja. Bár az EP Jogi Bizottsága most állást foglalt a kérdésben,
Mint az Euronews is megjegyezte: kicsi a valószínűsége annak, hogy Magyar Péter elveszíti mentelmi jogát, ugyanis a jobbközép Európai Néppárt (EPP) tagja, amely az EP jelenlegi legnagyobb frakciója, és az EPP-n kívül valószínűleg a Szocialisták és Demokraták, a Renew Europe és a Zöldek/EFA pártcsaládjai is várhatólag a felfüggesztés ellen fognak szavazni.
Az Európai Baloldal pártcsaládjának jóval kisebb frakciójához tartozó Ilaria Salis viszont jobban aggódhat az októberi szavazás miatt:
Dobrev Klára esetében viszont a politikai erőviszonyok tükrében nem tűnik valószínűnek, hogy ilyen döntés születne.
Adrián Vázquez Lázara szociáldemokrata európai parlamenti képviselő – akinek a szavazás előtt feladata volt megírni a jelentést arról, hogy fel kellene-e oldani Salis mentességét – az Euractivnak elmondta:
Azt is elmondta, hogy a mostani voksolás előtt azt a javaslatot tette, hogy Salis mentelmi jogát csak azt követően függesszék fel, ha jogerős bírósági ítélet születik ellene.
Az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) zárt ajtók mögött tartott szavazásán elutasította Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz európai parlamenti képviselőjének mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet - tájékoztatott az Euractiv című brüsszeli hírportál kedden.
Az Európai Parlament szakbizottságának titkos szavazásán az EP-képviselők közül 13 az olasz antifa-aktivista mentelmi jogának felfüggesztése ellen, 12-en a mentelmi jog felfüggesztése mellett szavaztak.
Salist a tavalyi EP-választások során választottak meg az Európai Baloldal európai parlamenti képviselőjének.
A Budapesten elfogott antifa aktivista, Ilaria Salis ellen bűnszervezetben elkövetett három rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon - írja a Ripost.
