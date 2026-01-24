Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Szita Károly: A jövőt alakítani kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:37 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 11:40
A Háborúellenes Gyűlésen Szita Károly kiemelte, mindig felemelő ebben a közösségben lenni.
Ezúttal Kaposváron zajlik a Háborúellenes Gyűlés, ahol Szita Károly is felszólalt. Beszédét azzal kezdte, mindig felemelő ebben a közösségben lenni.

Szita Károly a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen Fotó: YouTube / HírTV
 

Szita Károly a Háborúellenes Gyűlésen: "Velünk az is nyer, aki nem ránk szavaz"

Kaposvár polgármestere elmondta, hogy a minap történelmi Béketanácsba hívták a magyar miniszterelnököt, ma pedig már Kaposváron köszönthetik Orbán Viktort. Megjegyezte, hogy tegnap volt a város napja is, ami lehetőséget ad arra, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akikre méltán büszke a közösség. 

Kaposvár története azt mutatja, hogy a jövő soha nem alakul magától. A jövőt alakítani kell 

– mondta. Szita Károly kitért arra is, hogy a Fidesszel az is nyer, aki nem rájuk szavaz. Felidézte a tapasztalatait, hogy a baloldali kormányok alatt elvették a pénzt az emberektől, a családoktól és a vállalkozásoktól.

"Elvették a 13. havi nyugdíjat, mi fizettük a legtöbbet Európában a gázért és az áramért" – tette hozzá. A városvezető az utóbbi évek eredményei kapcsán jelezte, hogy városban három gyár is épül. Emellett nőttek a bérek, a családtámogatások, visszavették a közműveket és bevezették a rezsicsökkentést.

"Ezek nem ígéretek, hanem tények" – húzta alá. De a polgármester szerint most ismét döntés előtt állunk: háború lesz vagy béke, további fejlődés vagy megszorítás. A Tisza Párt most ugyanazt kínálja, mint az elődei: adóemelés, megszorítás, elvétel – rögzítette Szita Károly.

