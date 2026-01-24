Orbán Viktor Kaposvárról posztolt, ilyen a hangulat a Háborúellenes Gyűlésen

Orbán Viktor közzétette az első képeket a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről. A rendezvény 11 órakor rajtolt, de a hangulat már ezt megelőzően is remek volt. A tömeg már 10 óra óta gyülekezik a Kaposvár Arénában, amely egy viszonylag új épület, 2019-ben adták át, és ékes bizonyítéka annak, hogy Kaposvár és Somogy vármegye is folyamatosan épül-szépül.



