Orbán Viktor Kaposvárról posztolt, ilyen a hangulat a Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:01 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 11:02
A miniszterelnök is felszólal. A Háborúellenes Gyűlésen ismét óriási az érdeklődés!
Orbán Viktor közzétette az első képeket a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről. A rendezvény 11 órakor rajtolt, de a hangulat már ezt megelőzően is remek volt. A tömeg már 10 óra óta gyülekezik a Kaposvár Arénában, amely egy viszonylag új épület, 2019-ben adták át, és ékes bizonyítéka annak, hogy Kaposvár és Somogy vármegye is folyamatosan épül-szépül.


 

 

