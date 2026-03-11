Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi: gyorsan kialakult köztünk a barátság

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi bevallották, sok közös vonásuk van

Nagyon különböző személyiségek, mégis olyan összhang alakult ki köztük, ami irigylésre méltó. A Nagy Duett idei év­adá­ban talán ők az egyik leg­ex­tré­mebb páros, akik valahogyan mindig meglepik a közönséget. Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi gyorsan a közönség kedvenccé vált.

„Nagyon jól érezzük magunkat! Szerintem tökéletesen össze is szoktunk. Jól kijövünk egymással, és minden gördülékenyen megy köztünk. Gyorsan kialakult köztünk a barátság, így pedig minden könnyebb, és szerintem ez a sikerünk kulcsa” – kezdte a hot! magazinnak Zsuzsi.

Igazából még annyit fűznék hozzá ehhez, hogy amikor megkapunk egy feladatot, akkor abba belerakunk egy pluszt, amivel mi is benne leszünk a produkcióban, nem pedig „csak elénekeljük, amit kell”, mert ez kevés lenne

– vette át a szót Pákó. – „Fontos, hogy legyen benne humor és játékosság. Szerintem akkor lesz igazán jó, ha mi is jól érezzük magunkat közben. Én így érzem, és boldog vagyok!”

Ők a legszórakoztatóbbak A Nagy Duett 2026 szereplők közül

Zsuzsi és Pákó soha nem találkoztak korábban. Mindig csak a televízióban követték egymás munkásságát, ennek ellenére már az első alkalommal úgy beszélgettek, mintha már régi barátok lennének.

„Az első percben megvolt az az összhang. Soha nem találkoztunk a műsor előtt, de egyből szimpatikusak lettünk egymásnak. Sok a közös bennünk, mert mind a ketten szeretünk dolgozni, szívesen végezzük el a munkákat, amelyet ránk bíznak, és hiába én vagyok a „tanár”, mind a ketten szeretünk segíteni a másiknak, és tanácsokkal látjuk el egymást. Pákó nagyon sokat segít nekem, mert maximalista típusú ember vagyok, nem vagyok olyan laza, mint ő, és most sokat lazít rajtam. Cserébe viszont elvárom tőle azt, hogy maximálisan odategye magát. Tehát ki is egészítjük egymást. Büszke vagyok rá, mert éjjel-nappal a produkcióval foglalkozik, úgyhogy még egyszer sem vesztünk össze” – nevetett az énekesnő.