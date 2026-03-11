7+1 hiba vérvétel előtt, amit sokan elkövetnek

Egy reggeli kávé, egy zsíros vacsora vagy a kevés folyadék is befolyásolhatja a laboreredményeket.

Vérvétel előtt az étkezés, az italok, a sport és az alvás is számít.

Mutatjuk, milyen hibákat érdemes elkerülni vérvétel előtt.

A vérvételről sokan úgy gondolkodnak, mint egy egyszerű rutinról, amin csak túl kell esni. Pedig a laboreredményeket sok minden befolyásolja. A vérvétel előtt már napokkal érdemes odafigyelni arra, hogyan étkezünk, és tudatosan készülni rá, hogy egy pontatlan eredmény ne vezessen félre.

A laboreredmények pontosságát a vérvétel előtti szokások is befolyásolhatják.

Fotó: ChutiponL / Shutterstock

A vérvétel előtt ezekre érdemes figyelni

Sokszor egészen hétköznapi szokások is módosíthatják a laboreredményeket. Nem mindegy, mit ettél előző este, mennyit ittál, sportoltál-e, vagy hogy kialudtad-e magad. Éppen ezért érdemes tudni, melyek azok a hibák, amelyek könnyen félrevihetik a vizsgálat eredményét.

1. Nem elég csak kihagyni a reggelit

Az egyik leggyakoribb tévedés, hogy valaki azt hiszi, elég annyi, hogy a vérvétel napján nem eszik. Több vizsgálatnál ennél jóval pontosabb előkészítésre van szükség. A vércukor-, a vérzsír-, valamint több máj- és vesefunkciós vizsgálat előtt általában 8–12, sok helyen inkább 10–12 órás éhgyomri időszakot kérnek. Ilyenkor az is számít, mi volt az utolsó étkezés. Egy zsíros, késő esti vacsora másnap reggel is megdobhat bizonyos értékeket, főleg a trigliceridszintet.

2. A víz segít, a kávé már beleszólhat

A megfelelő folyadékbevitel fontosabb, mint sokan gondolják. A szénsavmentes víz vérvétel előtt kifejezetten ajánlott, mert segít, hogy a szervezet ne legyen kiszáradt állapotban, és a mintavétel is könnyebb legyen. A kávé, a tea, a gyümölcslé és az energiaital viszont már torzíthat bizonyos eredményeket. Még a feketekávé is hatással lehet a vércukorra, egyes stresszhormonokra és a vérnyomásra, ezért ilyenkor tényleg a víz a legbiztosabb választás.

3. A dohányzás és az alkohol sem mellékes

Sokan csak az ételre figyelnek, pedig a cigaretta és az alkohol is befolyásolhatja a laboreredményeket. A dohányzás rövid időn belül is változást okozhat például az adrenalin-, a kortizol- és egyes zsíranyagcsere-értékekben, ezért jó, ha a vizsgálat napján, sőt lehetőleg már előző este sem gyújtasz rá. Az alkohol hatása még tovább is elnyúlhat. Nagyobb mennyiség egy-két nappal korábban is módosíthatja a májenzimeket, a bilirubint, a vércukrot vagy a trigliceridszintet, ezért érdemes legalább 2–3 nappal kerülni a vérvétel előtt.