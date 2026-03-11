Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
7+1 hiba vérvétel előtt, amit sokan elkövetnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 09:15
A vérvétel előtt nemcsak az számít, hogy éhgyomorra érkezz. Egy késő esti, nehéz vacsora, a reggeli kávé, egy előző napi kemény edzés vagy akár a kevés folyadék is beleszólhat az eredményekbe. Mutatjuk, melyek azok a hibák, amelyeket érdemes elkerülni vérvétel előtt.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Egy reggeli kávé, egy zsíros vacsora vagy a kevés folyadék is befolyásolhatja a laboreredményeket.
  • Vérvétel előtt az étkezés, az italok, a sport és az alvás is számít.
  • Mutatjuk, milyen hibákat érdemes elkerülni vérvétel előtt.

A vérvételről sokan úgy gondolkodnak, mint egy egyszerű rutinról, amin csak túl kell esni. Pedig a laboreredményeket sok minden befolyásolja. A vérvétel előtt már napokkal érdemes odafigyelni arra, hogyan étkezünk, és tudatosan készülni rá, hogy egy pontatlan eredmény ne vezessen félre. 

vérvétel fiatal nőnél
A laboreredmények pontosságát a vérvétel előtti szokások is befolyásolhatják.
Fotó: ChutiponL /  Shutterstock 

A vérvétel előtt ezekre érdemes figyelni

Sokszor egészen hétköznapi szokások is módosíthatják a laboreredményeket. Nem mindegy, mit ettél előző este, mennyit ittál, sportoltál-e, vagy hogy kialudtad-e magad. Éppen ezért érdemes tudni, melyek azok a hibák, amelyek könnyen félrevihetik a vizsgálat eredményét.

1. Nem elég csak kihagyni a reggelit

Az egyik leggyakoribb tévedés, hogy valaki azt hiszi, elég annyi, hogy a vérvétel napján nem eszik. Több vizsgálatnál ennél jóval pontosabb előkészítésre van szükség. A vércukor-, a vérzsír-, valamint több máj- és vesefunkciós vizsgálat előtt általában 8–12, sok helyen inkább 10–12 órás éhgyomri időszakot kérnek. Ilyenkor az is számít, mi volt az utolsó étkezés. Egy zsíros, késő esti vacsora másnap reggel is megdobhat bizonyos értékeket, főleg a trigliceridszintet.

2. A víz segít, a kávé már beleszólhat

A megfelelő folyadékbevitel fontosabb, mint sokan gondolják. A szénsavmentes víz vérvétel előtt kifejezetten ajánlott, mert segít, hogy a szervezet ne legyen kiszáradt állapotban, és a mintavétel is könnyebb legyen. A kávé, a tea, a gyümölcslé és az energiaital viszont már torzíthat bizonyos eredményeket. Még a feketekávé is hatással lehet a vércukorra, egyes stresszhormonokra és a vérnyomásra, ezért ilyenkor tényleg a víz a legbiztosabb választás.

3. A dohányzás és az alkohol sem mellékes

Sokan csak az ételre figyelnek, pedig a cigaretta és az alkohol is befolyásolhatja a laboreredményeket. A dohányzás rövid időn belül is változást okozhat például az adrenalin-, a kortizol- és egyes zsíranyagcsere-értékekben, ezért jó, ha a vizsgálat napján, sőt lehetőleg már előző este sem gyújtasz rá. Az alkohol hatása még tovább is elnyúlhat. Nagyobb mennyiség egy-két nappal korábban is módosíthatja a májenzimeket, a bilirubint, a vércukrot vagy a trigliceridszintet, ezért érdemes legalább 2–3 nappal kerülni a vérvétel előtt.

4. Az edzés előző nap nem jó ötlet

Egy intenzív edzés után a szervezet több ponton is más képet mutathat. Megemelkedhetnek az izomeredetű enzimek, változhat a káliumszint, de a kortizol és más értékek is eltolódhatnak. Ez különösen zavaró lehet akkor, ha az orvos éppen valamilyen eltérés okát próbálja kideríteni. A könnyű séta még belefér, a kemény sportot viszont jobb másnapra hagyni.

Vérminták sorakoznak a laborban.
A levett vérminták elemzése segít pontos képet adni a szervezet állapotáról.
Fotó: Shutterstock AI /  Shutterstock 

5. Betegen ne menjünk vérvételre

Ha valaki lábadozik, meg van fázva, vagy éppen fertőzéssel küzd a szervezete, több laborparaméter átmenetileg eltérhet a megszokottól. Ilyenkor emelkedhet a fehérvérsejtszám, a gyulladásos értékek,  a májenzimek vagy a vércukor is. Nem sürgős kontrollnál érdemes inkább megvárni a teljes gyógyulást, sürgős vagy éppen a betegséget vizsgáló labor esetén viszont az orvosi kérés az irányadó.

6. A vitaminok és étrend-kiegészítők is számítanak

A haj-, bőr- és körömvitaminok, valamint más étrend-kiegészítők sokszor ártalmatlannak tűnnek, mégis beleszólhatnak az eredményekbe. A biotin különösen ismert arról, hogy egyes vizsgálatokat, például bizonyos hormon- és immunológiai teszteket megzavarhat. A nagy dózisú C-vitamin is befolyásolhat egyes méréseket. Emiatt fontos, hogy a labor vagy az orvos tudjon minden szedett készítményről, és szükség esetén előre egyeztessétek, mit kell szüneteltetni.

7. A stressz és az alváshiány is nyomot hagyhat

A laboreredményeket az is befolyásolhatja, ha valaki kapkodva, idegesen érkezik, vagy előző éjjel alig aludt. Az akut feszültség megemelheti a vérnyomást, a pulzust, a vércukrot és egyes stresszhormonokat, az alváshiány pedig szintén módosíthat több paramétert. Vérvétel előtt ezért érdemes néhány percet nyugodtan ülni, és pihentető alvással készülni a vizsgálatra.

8. A speciális vizsgálatoknál mindig külön szabályok vannak

Nem minden vérvétel ugyanolyan. A terheléses vércukorvizsgálat például szigorúbb előkészítést igényel, mint egy sima rutinlabor. Ilyenkor általában legalább 12 órás éhezés szükséges, a vizsgálat reggel történik, és a helyszínen elfogyasztott cukoroldat után meghatározott rendben veszik le a további mintákat. Ezért ilyenkor mindig az adott vizsgálatra kapott tájékoztató a döntő.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Gyakori hibák vérvizsgálat előtt:

