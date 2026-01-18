Háborúellenes Gyűlés: mi magyarok közösen mutatjuk meg, hogy a béke mellett állunk

Egyre világosabb mindenki számára, hogy az országszerte megrendezett Háborúellenes Gyűlések óriási jelentőséggel bírnak. Ugyanis minden alkalommal rengeteg ember vesz részt ezeken az eseményeken, ahol közösen üzennek a háborús politikát folytató brüsszeli vezetésnek. Így volt ez most szombaton Miskolcon, ahol a résztvevők elmondták, mélységesen elítélik, hogy az Európai Unió ismét több száz milliárd dollárt küldjön Ukrajnába.

A Háborúellenes Gyűlésen állnak ki a béke mellett. / Fotó: Metropol

Háborúellenes Gyűlés: a béke mellett állunk

Csiger Lajos, a Háborúellenes Gyűlés egyik résztvevője elmondta, hogy amíg az Unió háborús politikát folytat, addig a magyar miniszterelnök kitart a háborúellenes törekvései mellett és ebben a magyar embereknek támogatniuk kell őt.

Csiger Lajos: ki kell tartani Orbán Viktor mellett! / Fotó: Metropol

Azt gondolom, hogy emellett ki kell tartani. Magyar Péter egy sunyi politikát folytat, ő nem jár be a munkahelyére egy fél éve, de a többi képviselő, akiket odaküldtek, azok, akik rájuk szavaztak, azok buzgón támadják, az országot pedig elárulják. Az a véleményem, hogy nekünk meg kell maradnunk amellett, hogy kimaradunk a háborúból, a magyar érdek legyen az első.

– mondta Lajos.

Egy nyugdíjas nő, Ilona azért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a miskolci Háborúellenes Gyűlésen, mert fél a háborútól. Félti a családját és barátait.

Nekem gyerekeim vannak, unokáim, és olyan nagyok, hogy már sorkötelesek lennének. A biztonság, ami a legfontosabb!

– mesélte Ilona, és hozzátette, hogy semmi közünk Ukrajnához, ezért elítéli, hogy pénzt küldjünk oda és egy más ország háborúja miatt áldozzuk fel a családjainkat, a jólétünket.

A családját és a gyerekeit nagyon félti Ilona. / Fotó: Metropol

Ezt a 800 milliárd eurót én teljesen elvetem, ezt rengeteg tagállam között szét lehetne osztani, és rengeteg fejlesztést meg lehetne valósítani, Brüsszel pedig inkább azon gondolkodhatna, hogy a visszatartott magyar pénzeket Magyarországnak visszaadhatná, ami jogosan jár nekünk.

– fejtetti ki Kolozsi Zsolt, aki úgy véli Miskolcon is megmutatták az emberek, hogy a béke mellett állnak, nem pedig a háborút támogatják, mint ahogy azt teszi a Tisza párt, aminek a vezetője mindent megszavaz, amit Brüsszel úgy gondol, hogy nekik előnyös lehet.