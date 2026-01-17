Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Háborúellenes Gyűlés: „Köszönöm, Attila!” – nem hiszed el, kinek mondott köszönetet Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 15:02
pataky attilaHáborúellenes GyűlésMiskolc
A miniszterelnök közöségi oldalán mondott köszönetet.
Bors
A szerző cikkei

Elképesztő sikerrel zárult a hatodik a Háborúellenes Gyűlés, ahol ezúttal a Radics Gigi és Curtis féle A szabadság vándorai című feldolgozás daluk helyett - Miskolchoz hűen - Pataky Attila adta meg a zenei aláfestést

Az EDDA legendás frontembere pedig a zenekar mára már ikonikussá vált Kör című dalát adta elő, amelyet most Orbán Viktor is megköszönt a Facebook-oldalán. 

Körbevesznek jó barátok. Köszönöm, Attila! 

- írta a videóhoz a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: Köszönöm, Attila!  

